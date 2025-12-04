În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

Stiri actuale
04-12-2025 | 13:58
×
Codul embed a fost copiat

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

autor
Marilena Iordache,  Teodora Suciu

Zeci de societăți comerciale sunt afectate și caută soluții provizorii. Alimentarea cu apă a fost reluată parțial miercuri seară, la Moreni, în Dâmbovița. Însă localnicii o pot folosi doar pentru grupurile sanitare, nu și pentru spălat sau consum.

La Breaza oamenii continuă să stea la cozi pentru a-și umple bidoanele cu apă menajeră. Pentru apa de băut, depind de stocurile din magazine sau de autoritățile care distribuie sticle din rezervele de stat.

Bărbat:Am ajuns foarte, foarte rău, să cărăm apa pe timp de iarnă, că vara n-a făcut nimic.”

Situația a devenit pe alocuri absurdă. Într-un cartier, oamenii nu au reușit să-și umple o vreme bidoanele pentru că rezervorul adus de autorități a fost montat prea jos.

Citește și
criza apa
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Barajul Paltinu reia alimentarea

Între timp, Apele Române au anunțat că Barajul Paltinu a început să furnizeze din nou apă.

Dar va fi nevoie de minimum cinci zile până când apa potabilă va ajunge din nou la robinet.

Andrei Bontic, directorul Hidroprahova: „Durează foarte mult pentru că vorbim de kilometri de conducte, vorbim de mii de metri cubi de apă, care trebuie să o tratăm.”

Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul de alimentare de la Apa Nova Ploiești, după instalarea unor noi conducte. În acest moment, activitatea poate fi reluată în condiții de siguranță pe platforma industrială.

Și centrala electrică de la Brazi va fi repornită imediat ce apa necesară răcirii va avea debitul necesar. Guvernul estimează că se va întâmpla în data de 8 decembrie.

Faniel Nicodim, prefectul județului Prahova:Termo Ploiești poate asigura apă demineralizată pentru Rafinăria Brazi cam 100 de tone, cam 30 la sută din necesarul acesteia. Iar la ora aceasta Apa Nova analizează posibilitatea de a face niște lucrări care să ajute la alimentarea cu apă a Rafinăriei Brazi, undeva la 150 de tone sperăm noi.”

Însă cei cu afaceri mici mai au de așteptat. În această păstrăvărie din zona Câmpina, de exemplu, sunt 70 de tone de pește. Pentru că volumul de apă e scăzut, unii au început să moară.

Vasile Lupu, proprietar păstrăvărie: „Oxigenul a scăzut la 4,5 miligrame pe litru și deja este o limită de supraviețuire. Consumă ce e în incintă, adică în bazin, după care se sufocă și moare.”

Președintele Nicușor Dan declară că, potrivit datelor preliminare, responsabilitatea pentru situația apărută în Prahova și Dâmbovița ar aparține Apelor Române.

Nicușor Dan, Președintele României:În opinia mea, dar bineînțeles că sunt autorități de control care vor face asta, în opinia mea vinovăția este la Apele Române. Vă aduc aminte că acum 6 luni am avut cumva același lucru la Salina Praid.”

Reprezentanții Apelor Române admit că lucrările critice de la Barajul Paltinu nu au fost făcute și au fost amânate.

Sursa: Pro TV

Etichete: prahova, dambovita, criza, apa,

Dată publicare: 04-12-2025 13:58

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Moreni primește doar apă menajeră: RO-Alert avertizează populația că apa este interzisă pentru consum și igienă
Stiri actuale
Moreni primește doar apă menajeră: RO-Alert avertizează populația că apa este interzisă pentru consum și igienă

Locuitorii municipiului Moreni din judeţul Dâmboviţa, afectaţi de criza apei potabile generată de situaţia de la barajul Paltinu din judeţul Prahova, primesc, de miercuri seară, apă menajeră care poate fi folosită doar pentru curăţarea toaletelor.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate de criza de la Paltinu
Stiri actuale
CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate de criza de la Paltinu

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat.

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Stiri externe
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

Mihai Dedu, omul care dă deșteptarea României, recunoaște că la început n-a vrut să facă asta. „Nu prea am cochetat cu ideea”
Protv 30 de ani
Mihai Dedu, omul care dă deșteptarea României, recunoaște că la început n-a vrut să facă asta. „Nu prea am cochetat cu ideea”

La 30 de ani de la lansarea PRO TV, Mihai Dedu, unul dintre cele mai familiare chipuri ale Știrilor Dimineții, rememorează începuturile primei televiziuni “ca afară”, care a crescut odată cu România care tocmai ieșise din comunism.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Decembrie 2025

01:49:13

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28