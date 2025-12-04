În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

Zeci de societăți comerciale sunt afectate și caută soluții provizorii. Alimentarea cu apă a fost reluată parțial miercuri seară, la Moreni, în Dâmbovița. Însă localnicii o pot folosi doar pentru grupurile sanitare, nu și pentru spălat sau consum.

La Breaza oamenii continuă să stea la cozi pentru a-și umple bidoanele cu apă menajeră. Pentru apa de băut, depind de stocurile din magazine sau de autoritățile care distribuie sticle din rezervele de stat.

Bărbat: „Am ajuns foarte, foarte rău, să cărăm apa pe timp de iarnă, că vara n-a făcut nimic.”

Situația a devenit pe alocuri absurdă. Într-un cartier, oamenii nu au reușit să-și umple o vreme bidoanele pentru că rezervorul adus de autorități a fost montat prea jos.

Barajul Paltinu reia alimentarea

Între timp, Apele Române au anunțat că Barajul Paltinu a început să furnizeze din nou apă.

Dar va fi nevoie de minimum cinci zile până când apa potabilă va ajunge din nou la robinet.

Andrei Bontic, directorul Hidroprahova: „Durează foarte mult pentru că vorbim de kilometri de conducte, vorbim de mii de metri cubi de apă, care trebuie să o tratăm.”

Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul de alimentare de la Apa Nova Ploiești, după instalarea unor noi conducte. În acest moment, activitatea poate fi reluată în condiții de siguranță pe platforma industrială.

Și centrala electrică de la Brazi va fi repornită imediat ce apa necesară răcirii va avea debitul necesar. Guvernul estimează că se va întâmpla în data de 8 decembrie.

Faniel Nicodim, prefectul județului Prahova: „Termo Ploiești poate asigura apă demineralizată pentru Rafinăria Brazi cam 100 de tone, cam 30 la sută din necesarul acesteia. Iar la ora aceasta Apa Nova analizează posibilitatea de a face niște lucrări care să ajute la alimentarea cu apă a Rafinăriei Brazi, undeva la 150 de tone sperăm noi.”

Însă cei cu afaceri mici mai au de așteptat. În această păstrăvărie din zona Câmpina, de exemplu, sunt 70 de tone de pește. Pentru că volumul de apă e scăzut, unii au început să moară.

Vasile Lupu, proprietar păstrăvărie: „Oxigenul a scăzut la 4,5 miligrame pe litru și deja este o limită de supraviețuire. Consumă ce e în incintă, adică în bazin, după care se sufocă și moare.”

Președintele Nicușor Dan declară că, potrivit datelor preliminare, responsabilitatea pentru situația apărută în Prahova și Dâmbovița ar aparține Apelor Române.

Nicușor Dan, Președintele României: „În opinia mea, dar bineînțeles că sunt autorități de control care vor face asta, în opinia mea vinovăția este la Apele Române. Vă aduc aminte că acum 6 luni am avut cumva același lucru la Salina Praid.”

Reprezentanții Apelor Române admit că lucrările critice de la Barajul Paltinu nu au fost făcute și au fost amânate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













