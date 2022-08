Îngrijorări mari pentru centrala de la Zaporojie: Sunt 1,2 tone de uraniu acolo. Suficiente pentru întreaga Europă

Europa este, însă, cu ochii pe centrala nucleară de la Zaporojie. Ucrainenii și rușii se acuză reciproc de atacuri in zonă, iar Vladimir Putin i-a declarat omologului său francez că există riscul unei „catastrofe de proporții".

Putin a anuntat totusi că va permite Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să trimită o echipă la centrală.

Centrala nucleară de la Zaporojie a fost bombardată din nou vineri

Ucrainenii și rușii dau vina în continuare unii pe ceilalți pentru tirurile periculoase de artilerie, dar apar tot mai multe dovezi care arată că rușii pun în pericol centrala. Un videoclip înregistrat în interior, în sala turbinelor, surprinde vehicule militare rusești, înghesuite la doar 130 de metri de un reactor nuclear.

Pentru localnicii din Energodar, orașul aflat în imediata apropiere, pericolul unui potențial accident nuclear este real.

Nadejda, localnică: "Suntem foarte îngrijorați. Sunt 1,2 tone de uraniu acolo. Ar fi suficiente pentru întreaga Europă. Pentru noi toți. Nu e de glumit... Iar rușii spun că centrala e a lor... sau a nimănui!"

Soțul femeii a lucrat la construcția centralei nucleare și susține că sunt puține șanse să aibă loc un accident.

"- Bineînțeles că e construită bine. Am lucrat și eu la ea.

- Nu o să explodeze?

- Nu.

- Sunteți sigur?

- 100%

- Mi-aș fi dat seama dacă ar fi fost cazul. Am talentul ăsta."

Rușii au anunțat, vineri, că vor să deconecteze centrala de la rețeaua electrică pentru a preveni o tragedie în cazul unui atac și să o alimenteze folosind generatoare pe motorină. Pe de alta parte, Kievul susține că Moscova vrea să trimită în Rusia energia electrică produsă de centrală.

Antonio Guterres, secretarul general al ONU: "Bineînțeles, energia electrică produsă la Zaporojie este energie ucraineană și este necesară, mai ales iarna, poporului ucrainean. Iar acest principiu trebuie respectat pe de-a-ntregul."

Oficialii ruși au anunțat, vineri, pe toate canalele că ucrainenii ar avea în plan un atac asupra centralei, în a doua zi a vizitei secretarului general al ONU în Ucraina. În tabăra cealaltă, ucrainenii i-au acuzat pe ruși că vor să pună în scenă o provocare.

Ucrainenii testează apărarea antiaeriană rusă deasupra bazelor din Crimeea

În acest timp, ucrainenii testează în fiecare noapte apărarea antiaeriană rusă deasupra bazelor din Crimeea. În noaptea de vineri spre sâmbătă, a fost rândul Sevastopolului.

În replică, rușii au bombardat mai multe orașe ucrainene. În Harkov, dupa ultimele lovituri, au murit cel puțin 15 oameni și mai multe blocuri au fost făcute una cu pământul.

Localnic: "Se cutremură totul în jurul nostru și am văzut că fereastra dormitorului se prăbușește în fața blocului. Am simțit o înțepătură în spate. Am luat copilul, ne-am ascuns în subsolul casei pentru vreo 10 minute și, când am ieșit, am văzut sticlă spartă peste tot și mașini grav avariate."

Pe de altă parte, Statele Unite au anunțat că vor acorda Ucrainei un nou ajutor militar în valoare de 775 de milioane de dolari. Pachetul va conține, printre altele, muniție pentru lansatoarele HIMARS, echipamente de deminare și drone de supraveghere aeriană.

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski i-a mulţumit preşedintelui SUA Joe Biden, într-o postare pe Twitter, pentru noua tranşă de ajutor militar destinată ţării sale

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 20-08-2022 08:09