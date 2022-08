Bombardament rusesc în apropierea unei centrale nucleare. Anunțul făcut de armata ucraineană VIDEO

Copiii - cu vârste cuprinse între trei şi 17 ani - ”se află toţi într-o stare gravă”, scrie pe Telegram Vitali Kim, care precizează că o fată şi-a pierdut un ochi în acest atac, conform news.ro.

Voznesensk se află la aproximativ 20 de kilometri de Centrala Nucleară ucraineană Privdenukrainsk şi la aproximativ 70 de kilometri de Nikolaev.

Voznesensk. Bastards. An ordinary apartment house. A girl's eye was torn out by shrapnel. Many children from 3 to 17 years old were hurt. #RussiaIsATerroristState #RussianWarCrimes #GenocideOfUkrainians pic.twitter.com/85IcXH3OSA — JULIA (@OomphJ) August 20, 2022

Acest atac a atins un bloc şi mai multe case, la Voznesensk, care are aproximativ 30.000 de locuitori, precizează într-o postare pe Facebook Serviciul de stat pentru situaţii de urgenţă, care publică imagini cu o clădire sfârtecată.

Regiunea Nikolaev, bombardată cu regularitate de către ruşi, se învecinează cu regiunea Herson, ocupată aproape în întregime de armata rusă de la lansarea invaziei ruse, la sfârşitul lui februarie.

This afternoon, the Russians shelled the city of Voznesensk, Mykolaiv oblast. A five-story building and private houses were hit. Seven people were injured, including three children. One child is currently being operated on - Vitaliy Kim. #StopRussianAggression pic.twitter.com/dzOfUvCEib — UkraineWorld (@ukraine_world) August 20, 2022

”Voznesensk. Ţara teroristă numită Rusia a lovit un bloc”, denunţă pe Telegram şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene Andrii Iermak.

”Sarcina noastră este să facem astfel încât nu doar actuala generaţie de ruşi să fie trasă la răspundere, dar şi copiii şi nepoţii lor. Rusia va plăti totul”, afirmă el.

Anunțul făcut de armata ucraineană

Armata ucraineană a anunţat sâmbătă, într-o postare pe Telegram, că a doborât patru rachete ruse de croazieră de tip Kalibr în apropiere de oraşul Dnipro, în zona central-estică, lansate de la Marea Neagră cu un sistem de apărare antiaeriană de tip S-300.

Four children aged 3-17 are seriously injured as a result of Russia’s rocket strike on a residential building in Voznesensk, Mykolaiv region. A girl lost her eye and is being transferred to Mykolaiv. Five more adults got injured. Here’s what’s left of what used to be their home pic.twitter.com/qTPr1cgq7i — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) August 20, 2022

Primarul în exil al Melitopolului, un oraş din regiunea Herson, ocupată de ruşi, Ivan Fedorov, a anunţat tot sâmbătă, pe Telegram, că ucraineni au bombardat o bază militară rusă în acest oraş ocupat.

Pe teren, armata ucraineană a anunţat tentative ruse de ofensivă în regiunea Doneţk, în apropiere de localităţile Bahmut, Zaiţeve şi Kodema.

”Luptele continuă”, a anunţat într-un comunicat Statul Major ucrainean.

