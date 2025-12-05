Alertă maximă în Grecia. Ploile abundente au lovit mai multe zone ale țării. „Fenomenele vor fi violente”

05-12-2025 | 12:03
Autorităţile elene s-au aflat în alertă maximă, vineri, în special în capitala Atena şi zonele limitrofe, în contextul ploilor torenţiale care au perturbat traficul rutier şi au condus la închiderea şcolilor şi universităţilor, transmite AFP.

autor
Sabrina Saghin

Ploile abundente au afectat Atena începând de joi, iar agenţia de Protecţie Civilă a emis numeroase, alerte prin intermediul numărului de urgenţă 112, îndemnându-i pe locuitori să îşi „limiteze deplasările pe fondul fenomenelor meteorologice severe".

Acest fenomen meteorologic ar urma să continue până sâmbătă. Serviciul naţional de meteorologie (EMY) a avertizat că precipitaţiile vor fi „nu doar intense, ci şi de lungă durată".

„În numeroase regiuni, fenomenele vor fi violente şi însoţite pe alocuri de căderi de grindină şi, uneori, de vânturi foarte puternice", conform aceleiaşi surse.

Potrivit site-ului Observatorului naţional din Atena, meteo.gr, o cantitate totală de precipitaţii de 245 mm a fost înregistrată de joi până vineri dimineaţă în Vlichada, la vest de Atena.

Fenomenele sunt foarte intense, dar până acum nu au existat pagube grave în Atena", a declarat Nikos Chrysogelos, viceprimar responsabil cu managementul situaţiilor legate de climă din cadrul Primăriei Atena, pentru postul Athens 98.4 FM.

Canalele de televiziune au difuzat imagini de la inundaţiile din suburbiile vestice ale Atenei, unde aceste fenomene sunt recurente din cauza densităţii mari de construcţii din apropierea cursurilor de apă.

În oraşele Mandra şi Elefsina, la 20 de kilometri de Atena, unde riscul de inundaţii este deosebit de mare, autorităţile au transmis vineri dimineaţă un mesaj de urgenţă locuitorilor, îndemnându-i să fie pregătiţi să evacueze zona în caz de necesitate, au relatat media locale.

Traficul pe autostrăzile care leagă Atena de Peloponez (sud) şi Salonic (nord) a fost perturbat timp de câteva ore, vineri dimineaţă, potrivit prefecturii din Attica, regiunea din jurul Atenei.

Meteorologii avertizaseră încă de miercuri că fenomenul meteorologic denumit "Byron", însoţit de ploi torenţiale, va afecta o mare parte a teritoriului Greciei, în special zonele din jurul Atenei, atât în nord, cât şi în sud. 

Sursa: Agerpres

