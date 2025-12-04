Profesorul acuzat de relații cu minora din Timișoara a recunoscut totul în biroul directorului. Unde s-au petrecut faptele

Acuzaţii revoltătoare îi sunt aduse unui profesor de liceu din Timişoara. Dascălul, de 31 de ani, ar fi avut o relaţie amoroasă cu una dintre elevele lui, o fată de 15 ani.

Individul are acum dosar penal.

Profesorul acuzat are 31 de ani şi preda ingineria în construcţii, inclusiv la clasa a 9-a, unde învăţa victima. Cei doi ar fi întreţinut de mai multe ori relaţii sexuale, potrivit unor surse, în apartamentul în care fata stătea cu chirie.

În urmă cu zece zile, eleva a mers în biroul directoarei şi a povestit totul. Profesorul a fost chemat imediat pentru explicaţii şi, în faţa directoarei, ar fi recunoscut faptele.

A fost anunţat inspectoratul şcolar, dar şi poliţia.

Profesorul a demisionat când faptele au ieşit la iveală. Bărbatul este anchetat penal, într-o investigaţie deschisă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Şi fata de 15 ani a fost audiată şi va primi ajutorul unui psiholog.

O anchetă este deschisă şi de cei de la Protecţia copilului, care vor face inclusiv o evaluare a familiei fetei.

