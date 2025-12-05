Jandarmii din județul Bacău au devenit ajutoarele lui Moș Nicolae și au dăruit cadouri pentru 14 copii din familii nevoiașe

Darurile de la Moș Nicolae au ajuns mai devreme, la patru familii din județul Bacău. Ajutoarele Moșului au fost jandarmii, care au adus cadouri pentru 14 copii. La final, cei mici i-au răsplătit cu poezii și cântece.

Cu brațele încărcate cu daruri, jandarmii au străbătut cu greu ulița înămolită.

Cei 14 copii își aliniaseră deja ghetuțele în fața unei case, unde așteptau nerăbdători să vadă ce au primit.

Militarii au adus cu ei jucării, alimente, dar și lemne de foc și chiar o mașină de spălat, care să folosească întregilor familii.

În semn de mulțumire, copiii au cântat colinde și au spus poezii.

Alexandra Dănculea, IJJ Bacău: „Pentru fiecare dintre noi această misiune a însemnat bucurie și solidaritate. Ne-am dorit să fim alături de cei care au nevoie nu doar prin lucruri materiale, ci și prin faptul că ei știu că au pe cineva alături.”

Paraschiv Banciu, preot Militar: „Este o tradiție ca de două ori pe an să venim la aceste familii necăjite și, prin dragostea pe care jandarmii băcăuani o arată față de cei aflați în nevoi și cu ajutorul lui Dumnezeu, am venit până aici, aducând copiilor un gram de bucurie.”

După o zi plină de emoții, jandarmii abia au reușit să-și stăpânească lacrimile.

Au lăsat în urmă copiii care, încântați, au continuat să despacheteze cadourile.

