Jandarmii din județul Bacău au devenit ajutoarele lui Moș Nicolae și au dăruit cadouri pentru 14 copii din familii nevoiașe

Stiri Diverse
05-12-2025 | 07:37
Jandarmi daruri
Pro Tv

Darurile de la Moș Nicolae au ajuns mai devreme, la patru familii din județul Bacău. Ajutoarele Moșului au fost jandarmii, care au adus cadouri pentru 14 copii. La final, cei mici i-au răsplătit cu poezii și cântece.

autor
Daniel Moldovan

Cu brațele încărcate cu daruri, jandarmii au străbătut cu greu ulița înămolită.

Cei 14 copii își aliniaseră deja ghetuțele în fața unei case, unde așteptau nerăbdători să vadă ce au primit.

Militarii au adus cu ei jucării, alimente, dar și lemne de foc și chiar o mașină de spălat, care să folosească întregilor familii.

În semn de mulțumire, copiii au cântat colinde și au spus poezii.

Citește și
targ craciun buc
Primul târg de Crăciun din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii au fost întâmpinați de Moș Nicolae, dar și de Grinch

Alexandra Dănculea, IJJ Bacău: „Pentru fiecare dintre noi această misiune a însemnat bucurie și solidaritate. Ne-am dorit să fim alături de cei care au nevoie nu doar prin lucruri materiale, ci și prin faptul că ei știu că au pe cineva alături.”

Paraschiv Banciu, preot Militar: „Este o tradiție ca de două ori pe an să venim la aceste familii necăjite și, prin dragostea pe care jandarmii băcăuani o arată față de cei aflați în nevoi și cu ajutorul lui Dumnezeu, am venit până aici, aducând copiilor un gram de bucurie.”

După o zi plină de emoții, jandarmii abia au reușit să-și stăpânească lacrimile.

Au lăsat în urmă copiii care, încântați, au continuat să despacheteze cadourile.

Actorul Victor Rebengiuc a primit Premiul România Europeană 2025

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, copii, jandarmi, daruri, mos nicolae,

Dată publicare: 05-12-2025 07:37

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Când vine Moș Nicolae în 2025. În ce seară se pregătesc ghetuțele și ce cadouri se pun în ele
Stiri Diverse
Când vine Moș Nicolae în 2025. În ce seară se pregătesc ghetuțele și ce cadouri se pun în ele

Moș Nicolae este una dintre cele mai iubite tradiții de iarnă, iar în fiecare an apare aceeași întrebare: când vine Moș Nicolae și în ce seară se pregătesc ghetuțele. În 2025, tradiția rămâne neschimbată.  

Primul târg de Crăciun din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii au fost întâmpinați de Moș Nicolae, dar și de Grinch
Stiri actuale
Primul târg de Crăciun din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii au fost întâmpinați de Moș Nicolae, dar și de Grinch

Primul târg de sărbători din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii, însoțiți de părinți, s-au grăbit deja să intre în atmosfera magică. I-a întâmpinat Moș Nicolae, dar și personajul Grinch, de care ce mici s-au cam speriat.

Cum să respectăm postul Crăciunului cu un preparat delicios de Moș Nicolae. Sugestia pe care o oferă Mihaela Bilic
Doctor de bine
Cum să respectăm postul Crăciunului cu un preparat delicios de Moș Nicolae. Sugestia pe care o oferă Mihaela Bilic

Ce mâncăm de Moș Nicolae, ca să respectăm și postul Crăciunului? Nutriționistul Mihaela Bilic prezintă la „Doctor de bine”, o variantă plină de proteine și cu doar 85 de calorii la suta de grame.

 

Recomandări
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor
Stiri actuale
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Joi seara, responsabilii de la Apele Române au anunțat că alimentarea cu apă se apropie de reluare pentru cei peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.

Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general
Alegeri locale 2025
Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general

Vineri este ultima zi în care cei 17 candidaţi aflaţi în competiţia pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să îşi prezinte oferta electorală în faţa bucureştenilor.

Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28