General american de rang înalt din cadrul NATO: „Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane”

Reducerea numărului de trupe americane în Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat comandantul suprem al NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, respingând îngrijorările legate de angajamentul SUA față de Alianță.

„Am încredere în capacitățile Europei și Canadei”, a declarat generalul american cu patru stele la sediul comandamentului operațional militar al Alianței din sudul Belgiei. „Suntem pregătiți astăzi să facem față oricărei crize sau situații de urgență”, a adăugat generalul Alexus Grynkewich, potrivit POLITICO.

Comentariile lui Grynkewich vin pe fondul îngrijorărilor legate de retragerea anticipată a trupelor americane din Europa, ca urmare a viitoarei strategii de apărare a președintelui Donald Trump. Se preconizează că așa-numita revizuire a poziției va implica o redistribuire a forțelor americane din Europa către Indo-Pacific.

Această schimbare a început deja, SUA retrăgând luna trecută 800 de soldați din România – o decizie pe care Bucureștiul a cerut Washingtonului să o revocă.

Îngrijorarea cu privire la reducerea numărului de 85.000 de soldați americani din Europa reflectă, de asemenea, o dezbatere mai amplă în jurul angajamentului Washingtonului față de alianță sub Trump.

Trump a lăudat promisiunea aliaților NATO de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, dar anterior a pus la îndoială angajamentul colectiv al alianței în materie de apărare, a dat dovadă de ambiguitate în legătură cu recenta incursiune a unei drone ruse în Polonia și a exercitat presiuni repetate asupra aliaților europeni pentru a-și intensifica eforturile.

La începutul acestui an, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat: „Acum [președintele rus Vladimir] Putin a început să facă incursiuni în granițele NATO. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că SUA nu se va implica cu trupe sau altceva de genul acesta”.

Liderii europeni sunt îngrijorați în privat de eforturile susținute de Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, pe care unii le consideră favorabile Rusiei, președintele francez Emmanuel Macron avertizând, potrivit unor informații divulgate, că SUA ar putea fi pe cale să „trădeze” Ucraina.

Această relație tumultuoasă a fost din nou evidentă săptămâna aceasta, după ce secretarul de stat american Marco Rubio a lipsit de la o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO – ceva ce nu s-a mai întâmplat aproape niciodată de la înființarea NATO în 1949. Între timp, adjunctul său a mustrat aliații într-o reuniune cu ușile închise pentru că au acordat prioritate propriilor industrii de armament în loc să continue să cheltuiască pentru echipamentele americane.

Aproape două treimi din cheltuielile europene pentru apărare sunt destinate Statelor Unite, dar UE încearcă să schimbe această situație prin programe menite să stimuleze producția locală.

În privat, unii aliați europeni sunt îngrijorați de SUA, dar în public insistă că NATO rămâne o forță de care trebuie să se țină seama.

„Toate procesele NATO funcționează impecabil”, a declarat pentru POLITICO ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Paweł Zalewski. „Din punct de vedere practic, americanii își îndeplinesc foarte bine obligațiile.”

Noua normalitate

Grynkewich a insistat că orice tensiuni politice legate de negocierile de pace „nu au avut niciun impact... în ceea ce privește capacitatea de a ne îndeplini misiunea din perspectiva NATO”. Promisiunile aliaților de a-și crește cheltuielile pentru apărare, a adăugat el, înseamnă că NATO „va fi mai pregătită mâine și vom fi și mai pregătiți poimâine” pentru a face față Rusiei și a răspunde la orice retragere suplimentară de trupe.

Luna trecută, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a provocat surprindere după ce a afirmat că „așteaptă cu nerăbdare ziua în care Germania va spune: «suntem pregătiți să preluăm funcția de comandant suprem al forțelor aliate»”. Declarația a fost interpretată ca un nou semn al presiunilor exercitate de Washington asupra aliaților europeni pentru a-și asuma mai multe responsabilități, în contextul în care SUA lasă să se înțeleagă că ar putea face un pas înapoi.

Potrivit informațiilor apărute, administrația Trump ar fi analizat la începutul anului varianta de a nu mai numi un general american în funcția de comandant suprem al forțelor aliate din Europa, înainte de a-l nominaliza în cele din urmă pe Grynkewich. Tradițional, poziția de SACEUR a fost ocupată întotdeauna de un ofițer american, având în vedere că acesta conduce toate trupele aliate din Europa și coordonează componenta de descurajare nucleară a SUA pe continent.

„Există întotdeauna un reechilibru între pozițiile ocupate de diferite națiuni în cadrul Alianței”, a spus Grynkewich, adăugând că „este firesc ca unele dintre acestea să se întâmple ... în cursul următoarelor câteva luni [și] câțiva ani”. „În ceea ce privește cine ocupă funcția de SACEUR”, a declarat el reporterilor, „prefer să las politicienilor sarcina de a lua aceste decizii”.

Neliniștea Europei cu privire la fiabilitatea alianței sale cu SUA survine în contextul în care războiul pe scară largă din Ucraina se apropie de al patrulea an, evaluările serviciilor de informații avertizează că Rusia este pregătită pentru un atac asupra unei țări NATO până la sfârșitul deceniului, iar atacurile hibride legate de Rusia se intensifică pe tot continentul.

Putin a declarat săptămâna aceasta că este „pregătit” pentru război cu Europa.

Grynkewich a declarat că este „îngrijorat” de faptul că Rusia ar putea testa apărarea colectivă a NATO „pe termen scurt”, precum și „pe termen mediu și, în mod clar, pe termen lung”.

Atacurile hibride ale Rusiei sunt o „problemă reală”, a declarat pilotul forțelor aeriene, făcând eco apelului mai multor capitale europene de a răspunde mai ferm la activitățile hibride.

„Ne gândim și la a fi proactivi. Dacă Rusia încearcă să ne pună în dilemă, atunci poate că există modalități prin care noi am putea să-i punem pe ei în dilemă”, a spus el, refuzând să dea mai multe detalii.

