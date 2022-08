Atac cu dronă împotriva Statului Major al flotei ruse la Marea Neagră, în Sevastopol | Video

"Drona a fost doborâtă chiar deasupra Statului Major al flotei, a căzut pe acoperiş şi a luat foc", a scris Razvojaiev pe contul său de Telegram. Incidentul "nu a provocat pagube majore", nici răniţi, a adăugat el, atribuind atacul forţelor ucrainene.

Acesta este cel de-al doilea atac cu dronă împotriva Statului Major al flotei ruse la Marea Neagră, la Sevastopol, în mai puţin de o lună.

La 31 iulie, o dronă a lovit curtea Statului Major al flotei, făcând cinci răniţi printre angajaţi şi ducând la anularea tuturor festivităţilor prevăzute să aibă loc cu prilejul Zilei Flotei ruse.

Acuzată de Rusia de acel atac, Ucraina a dezminţit că ar fi fost implicată, calificând acuzaţiile drept "o provocare".

Noul incident are loc în contextul în care explozii şi atacuri vizând infrastructuri militare ruse se înmulţesc în Crimeea.

Joi seară, forţele ruse au doborât o dronă în apropierea unui aerodrom militar din Sevastopol.

Marţi, explozii au avut loc la o bază militară şi la un depozit de muniţii din Crimeea, Rusia calificând incidentul drept un act de sabotaj.

La începutul lunii august, explozia muniţiilor destinate aviaţiei militare în apropiere de aerodromul militar din Saki, în Crimeea, a făcut un mort şi mai mulţi răniţi.

Totodată, sistemul de apărare antiaeriană a fost activat sâmbătă la Evpatoria, în vestul Crimeii, potrivit guvernatorului peninsulei, Serghei Aksionov. Incidentul "nu a provocat pagube, nici răniţi", a dat el asigurări pe Telegram.

???? Occupiers in #Crimea didn't start their morning with coffee

A drone crashed into the roof of the headquarters of the Black Sea Fleet in the occupied #Sevastopol.

"Unfortunately, it was not shot down. There are no victims," said "governor" of the city. pic.twitter.com/VauM1ugroF