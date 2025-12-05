Câți bani avea în pungi de plastic o primăriță din Teleorman, pusă sub control judiciar și suspendată din funcție

05-12-2025 | 13:26
DNA
O primăriță din Teleorman este acuzată de abuz în serviciu și a fost pusă sub control judiciar, pentru că nu ar fi oprit plățile ajutoarelor sociale pentru persoanele care își pierduseră acest drept.

Mai mult, primărița din Olteni, Ionescu Violeta Cătălina, nu ar fi fi urmărit realizarea orelor de muncă de către beneficiarii ajutorului social, astfel că procurorii DNA au calculat un prejudiciu de 2,2 milioane de lei.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 04 decembrie 2025, faţă de inculpata IONESCU VIOLETA CĂTĂLINA, primar al comunei Olteni, judeţul Teleorman, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată”, a anunțat vineri, DNA, într-un comunicat.

În același dosar este urmărită penal și angajata primăriei, Dima Adriana Cornelia, inspector în cadrul Compartimentului buget, venituri, cheltuieli şi achiziţii publice, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii imputate edilului.

Detalii despre faptele imputate

„În perioada 2024 – 2025, cu încălcarea dispoziţiilor legale, inculpata Ionescu Violeta Cătălina, în calitate de primar al comunei Olteni, judeţul Teleorman, nu ar fi îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege în domeniul acordării ajutoarelor sociale”, precizează procurorii.

Citește și
primar germania
Un primar din Germania este în stare gravă după ce a fost înjunghiat în fața casei de mai multe ori

Mai exact,

- nu ar fi întocmit anual un plan de acţiuni/lucrări de interes local;

- nu ar fi ţinut evidenţa orelor de muncă efectuate pentru activităţile şi lucrările de interes local, de către persoanele apte de muncă;

- nu ar fi afişat lunar, la sediul propriu, planul de acţiuni/lucrări de interes local pe luna în curs, lista beneficiarilor de ajutor social, lista persoanelor care urmează să efectueze activităţi sau lucrări de interes local, precum şi situaţia activităţilor/lucrărilor efectuate în luna anterioară;

- nu ar fi dispus suspendarea acordării ajutorului social ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei beneficiarilor de ajutor social de a presta activităţi/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

- nu ar fi dispus încetarea acordării ajutorului social persoanelor care nu îndeplineau condiţiile legale.

„Ca urmare, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma de 2.213.112 lei reprezentând sumele plătite cu titlu de ajutor social (venit minim de incluziune) beneficiarilor apţi de muncă ce nu şi-ar fi îndeplinit obligaţia de a presta activităţi/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile”, au stabilit procurorii DNA:

Potrivit procurorilor, în perioada februarie – decembrie 2021, cele două femei ar fi cheltuit din bugetul primăriei suma totală de 403.847 lei pentru achiziţia de bunuri care nu erau strict legate de obiectul de activitate al unităţii administrativ teritoriale şi care nu erau în interesul activităţii primăriei respective.

„Achiziţiile ar fi fost efectuate în contextul în care, la data de 01 ianuarie 2021, UAT Comuna Olteni avea deja plăţi restante către alţi furnizori în sumă de 475.386 lei, până la finalul anului valoarea plăţilor restante crescând la 1.886.644 lei. Majoritatea datoriilor aveau o vechime mai mare de un an”, precizează DNA.

Câți bani au găsit în casa primăriței

Procurorii anunţă că, joi, au fost efectuate percheziţii domiciliare în șase locaţii situate pe raza judeţului Teleorman, dintre care 3 locaţii aparţinând Primăriei comunei Olteni, o locaţie la sediul unei societăţi comerciale aparţinând primăriei respective, iar restul la domiciliile unor persoane fizice.

bani primarita

„Cu ocazia efectuării percheziţiilor menţionate anterior, au fost găsite la domiciliul inculpatei Ionescu Violeta Cătălina următoarele sume de bani care au fost ridicate în vederea dispunerii măsurii sechestrului asigurator: 251.860 euro, 90.100 lei şi 320 dolari”, a mai transmis DNA.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata Ionescu Violeta Cătălina trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemată la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.

Mai mult, inculpata Ionescu Violeta Cătălina nu mai poate exercita funcţia de primar al comunei Olteni. 

