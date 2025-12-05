Două obiecte suspecte plutesc în Marea Neagră. Militarii le monitorizează și avertizează navele

Stiri actuale
05-12-2025 | 13:14
nava romania
AFP

Două obiecte au fost văzute, vineri, plutind în Marea Neagră, iar militarii au transmis că monitorizează situaţia.

 

autor
Sabrina Saghin

Reprezentanţii Forţelor Navale Române au menţionat că cel mai probabil nu este vorba de mine marine şi că situaţia este monitorizată.

Ei au afirmat că în zona respectivă se află ambarcaţiuni ale Gărzii de Coastă care supraveghează de la distanţă obiectele respective.

De asemenea, a fost transmis şi un avertisment de navigaţie pentru ca navele să evite zona respectivă până la lămurirea situaţiei.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, miercuri, că scafandrii militari au neutralizat, prin detonare controlată, o dronă maritimă de tip Sea Baby care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră.

Citește și
Flotă rusească
Ankara: „Atacurile extrem de înfricoşătoare asupra petrolierelor rusești amenință siguranța Mării Negre”. Ce spune România

Sursa: Agerpres

Etichete: marea neagra, ministerul apărării naționale,

Dată publicare: 05-12-2025 13:14

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
Românii vor ajunge mai repede cu mașina în Grecia. Memorandum semnat pentru trei noi poduri peste Dunăre
Stiri actuale
Românii vor ajunge mai repede cu mașina în Grecia. Memorandum semnat pentru trei noi poduri peste Dunăre

Bulgaria, Grecia și România au decis să grăbească dezvoltarea axei de transport care va conecta Marea Egee de Marea Neagră, după semnarea, joi seară la Bruxelles, a unui Memorandum de Înțelegere între cele trei guverne.

Ankara: „Atacurile extrem de înfricoşătoare asupra petrolierelor rusești amenință siguranța Mării Negre”. Ce spune România
Stiri externe
Ankara: „Atacurile extrem de înfricoşătoare asupra petrolierelor rusești amenință siguranța Mării Negre”. Ce spune România

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat miercuri că atacurile „extrem de înfricoşătoare” din ultimele zile asupra tancurilor petroliere legate de Rusia, în Marea Neagră, ameninţă siguranţa tuturor din regiune.

O dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră a fost neutralizată de scafandrii militari
Stiri actuale
O dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră a fost neutralizată de scafandrii militari

Scafandrii militari au neutralizat, miercuri, prin detonare controlată, o dronă maritimă care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră.

Recomandări
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”
Stiri actuale
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis, vineri, să sesizeze din nou Curtea Constituțională a României (CCR) în privința legii pensiilor speciale ale magistraților.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume
Stiri externe
Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

Noua strategie de securitate naţională a lui Donald Trump, publicată discret joi, conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizaţional, şi acordă relativ puţină atenţie Orientului Mijlociu şi Africii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Decembrie 2025

03:30:31

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28