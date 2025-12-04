Restricții de circulație pe DN1. O alunecare de teren care a doborât mai mulți copaci și un stâlp de electricitate

04-12-2025 | 13:44
Se circulă cu restricții de viteză pe DN1, în zona orașului Comarnic, din Prahova, după o alunecare de teren.

Marilena Iordache,  Nicu Avram

O bucată de pământ de sub șosea a luat-o la vale, dar potrivit celor de la Compania Națională de Drumuri, deocamdată nu există pericolul ca drumul național să se surpe.

Corespondent Știrile ProTV: „Pământul a început să o ia la vale spre albia râului Prahova, iar verificările au arătat că o porțiune de sub șosea s-a deplasat.

Alunecarea de teren este în apropierea lucrărilor la centura Comarnic, iar în cădere au fost doborâți mai mulți copaci și un stâlp de electricitate.

În acest moment, muncitorii de la CFR taie resturile din arbori pentru a elibera zona.

Pentru siguranța șoferilor, circulația a fost restricționată parțial, adică se circulă cu viteză redusă și au fost montate marcaje și semnalizări pe marginea șoselei.

Specialiștii de la drumuri avertizează însă că stabilitatea drumului poate fi afectată, iar acum zona este monitorizată și se vor face verificări.”

