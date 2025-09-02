Donald Trump, „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin după expirarea ultimatumului. Kremlinul, fără reacție

Stiri externe
02-09-2025 | 22:15
Donald Trump
AFP

Donald Trump spune că este „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin. Declarațiile președintelui SUA vine în contextual în care ultimatumul pe care i l-a dat șefului de la Kremlin legat de războiul din Ucraina a expirat.

autor
Adrian Popovici

Președintele SUA spera că întâlnirea față în față cu Vladimir Putin din Alaska, care a avut loc luna trecută, ar putea duce la demararea procesului de pace în Ucraina. Cu toate acestea, în ciuda ultimatumului dat, Vladimir Putin nu a început discuțiile cu Volodimir Zelenski.

Președintele american Donald Trump „continuă să lucreze cu oficiali ucraineni și ruși în vederea unei întâlniri bilaterale” vizând „să oprească războiul”, a declarat pentru AFP o responsabilă cu rang înalt de la Casa Albă.

Însă de la întâlnirea din Alaska nu s-a ajuns la niciun acord și nu s-a mai stabilit nicio întâlnire ulterioară, Rusia continuând atacurile asupra Ucrainei, care săptămâna trecută au provocat zeci de victime la Kiev.

„Sunt foarte dezamăgit de el – el știe asta. Avem o relație excelentă”, a declarat Donald Trump într-o emisiune radio. „Sunt foarte dezamăgit, mii de oameni mor. Nu sunt americani cei care mor, ci ruși și ucraineni, și sunt mii”, a mai adăugat președintele SUA.

Citește și
Donald Trump, Alaska
UE ignoră amenințările lui Trump și menține reguli stricte pentru rețelele sociale. Vicepreședinte CE: „Pentru copiii noştri”

„Vom vedea ce se va întâmpla, dar sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta. (...) Vom face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască. Nu este o chestiune legată de Ucraina, ci de a ajuta oamenii să trăiască”, a declarat Trump.

Ultimatul lui Donald Trump pentru Vladimir Putin

Președintele american a declarat pe 21 august că, „în următoarele două săptămâni”, va ști mai multe despre perspectivele de pace, adăugând că ar putea atunci „poate adopta o abordare diferită”.

Președintele american a desfășurat recent o intensă activitate diplomatică în încercarea de a pune capăt conflictului izbucnit în februarie 2022 când Rusia a invadat Ucraina.

El s-a întâlnit mai întâi cu Vladimir Putin în Alaska, apoi cu Volodimir Zelenski, însoțit de mai mulți lideri europeni, la Casa Albă. La finalul acestor discuții, Donald Trump a anunțat organizarea rapidă a unei întâlniri între liderii rus și ucrainean, fără rezultat până în prezent.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 02-09-2025 22:15

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral” după vizita lui Modi în China
Stiri externe
Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral” după vizita lui Modi în China

Președintele american Donald Trump și-a intensificat luni criticile la adresa Indiei, descriind relațiile comerciale cu această țară drept „un dezastru complet unilateral!”, după ce premierul indian Narendra Modi a vizitat China, scrie CNBC.

UE ignoră amenințările lui Trump și menține reguli stricte pentru rețelele sociale. Vicepreședinte CE: „Pentru copiii noştri”
Stiri actuale
UE ignoră amenințările lui Trump și menține reguli stricte pentru rețelele sociale. Vicepreședinte CE: „Pentru copiii noştri”

Uniunea Europeană nu va ceda presiunilor venite din partea Washingtonului și își va continua politica de reglementare a sectorului digital.

Kremlin: „Putin și Trump nu au căzut de acord asupra întâlnirii cu Zelenski”. Reacția Casei Albe
Stiri externe
Kremlin: „Putin și Trump nu au căzut de acord asupra întâlnirii cu Zelenski”. Reacția Casei Albe

Un oficial al Kremlinului a anunțat, luni, că Vladimir Putin și Donald Trump nu au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește întâlnirea cu Volodimir Zelenski.

Recomandări
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă
Stiri actuale
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28