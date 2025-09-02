Donald Trump, „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin după expirarea ultimatumului. Kremlinul, fără reacție

Donald Trump spune că este „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin. Declarațiile președintelui SUA vine în contextual în care ultimatumul pe care i l-a dat șefului de la Kremlin legat de războiul din Ucraina a expirat.

Președintele SUA spera că întâlnirea față în față cu Vladimir Putin din Alaska, care a avut loc luna trecută, ar putea duce la demararea procesului de pace în Ucraina. Cu toate acestea, în ciuda ultimatumului dat, Vladimir Putin nu a început discuțiile cu Volodimir Zelenski.

Președintele american Donald Trump „continuă să lucreze cu oficiali ucraineni și ruși în vederea unei întâlniri bilaterale” vizând „să oprească războiul”, a declarat pentru AFP o responsabilă cu rang înalt de la Casa Albă.

Însă de la întâlnirea din Alaska nu s-a ajuns la niciun acord și nu s-a mai stabilit nicio întâlnire ulterioară, Rusia continuând atacurile asupra Ucrainei, care săptămâna trecută au provocat zeci de victime la Kiev.

„Sunt foarte dezamăgit de el – el știe asta. Avem o relație excelentă”, a declarat Donald Trump într-o emisiune radio. „Sunt foarte dezamăgit, mii de oameni mor. Nu sunt americani cei care mor, ci ruși și ucraineni, și sunt mii”, a mai adăugat președintele SUA.

„Vom vedea ce se va întâmpla, dar sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta. (...) Vom face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască. Nu este o chestiune legată de Ucraina, ci de a ajuta oamenii să trăiască”, a declarat Trump.

Ultimatul lui Donald Trump pentru Vladimir Putin

Președintele american a declarat pe 21 august că, „în următoarele două săptămâni”, va ști mai multe despre perspectivele de pace, adăugând că ar putea atunci „poate adopta o abordare diferită”.

Președintele american a desfășurat recent o intensă activitate diplomatică în încercarea de a pune capăt conflictului izbucnit în februarie 2022 când Rusia a invadat Ucraina.

El s-a întâlnit mai întâi cu Vladimir Putin în Alaska, apoi cu Volodimir Zelenski, însoțit de mai mulți lideri europeni, la Casa Albă. La finalul acestor discuții, Donald Trump a anunțat organizarea rapidă a unei întâlniri între liderii rus și ucrainean, fără rezultat până în prezent.

