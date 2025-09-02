Rusia și China au semnat un contract pentru construcția unui gazoduct masiv. Șeful Gazprom: ”Cel mai mare proiect din lume”

02-09-2025 | 16:21
Compania rusă Gazprom PJSC a anunțat că a semnat un acord cu caracter juridic obligatoriu pentru construirea mult așteptatului gazoduct ”Power of Siberia 2” către China, prin Mongolia, și că va extinde livrările prin alte rute.

Cristian Matei

Acest lucru va fi considerat de Kremlin o victorie politică majoră, precizează Bloomberg.

În comentariile făcute agențiilor de presă rusești la Beijing, directorul executiv Alexei Miller a declarat că producătorul de gaze ar putea transporta până la 50 de miliarde de metri cubi pe an prin Power of Siberia 2 timp de 30 de ani.

Miller a mai spus că prețul combustibilului va fi mai mic decât cel pe care Gazprom îl percepe în prezent clienților din Europa, potrivit unor informații neoficiale apărute în mass-media.

Beijingul nu a confirmat încă detaliile declarației lui Miller.

Agenția de știri de stat chineză Xinhua, care a relatat despre întâlnirile bilaterale, nu a menționat în mod specific conducta, deși a precizat că cele două țări au semnat peste 20 de acorduri de cooperare, inclusiv în domeniul energiei.

China este prudentă

Discuțiile privind acest megaproiect sunt blocate de ani de zile.

În timp ce Rusia este dornică să îl promoveze pentru a compensa scăderea livrărilor către Europa în urma invaziei din Ucraina — iar Uniunea Europeană ia în considerare în prezent o interdicție totală până la sfârșitul anului 2027 — China s-a arătat mult mai prudentă. Creșterea cererii de gaze naturale a încetinit, iar Beijingul se teme de dependența excesivă de un singur furnizor.

Asigurarea oricărui progres în cadrul proiectului ar reprezenta o lovitură diplomatică pentru președintele Vladimir Putin și un semnal puternic al legăturilor strânse care s-au dezvoltat cu China începând din 2022, în contextul în care Rusia se confruntă cu impactul sancțiunilor occidentale.

Reuniunea din ultimele zile a blocului de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai are loc într-un moment în care administrația Trump își intensifică retorica și impune tarife punitive asupra națiunilor din întreaga lume.

Comentariile șefului Gazprom pentru agențiile de știri rusești lasă însă câteva întrebări fără răspuns. Pe lângă negocierile de preț neterminate, nu este clar dacă China poate achiziționa volume flexibile din conductă sau dacă va trebui să cumpere întreaga capacitate.

În plus, nu a fost comunicat niciun calendar pentru construcție sau pentru începerea livrărilor. Detaliile financiare nu au fost încă dezvăluite.

„Proiectul de construire a conductei Power of Siberia 2 și a conductei de gaz Soyuz-Vostok, legătura de tranzit prin Mongolia, precum și capacitatea de transport al gazului în China, va deveni cel mai mare, cel mai masiv și cel mai intens proiect de gaze din lume”, a declarat Miller, potrivit agențiilor de știri rusești.

Sursa: Bloomberg

