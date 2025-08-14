Volodimir Zelenski: Ucraina şi-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliaţii europeni pentru achiziţia de arme americane

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina şi-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaţilor săi europeni pentru achiziţia de arme americane, informează Reuters.

 

"Până acum avem deja 1,5 miliarde de dolari promişi. Prin intermediul iniţiativei NATO Lista de Necesităţi Prioritare a Ucrainei (PURL), membrii NATO pot coopera pentru a achiziţiona arme de fabricaţie americană pentru Ucraina, un mecanism care întăreşte cu adevărat apărarea noastră", a scris Zelenski pe reţeaua socială X.

Preşedintele ucrainean a precizat că Olanda a contribuit cu 500 de milioane de dolari, Danemarca, Norvegia şi Suedia s-au angajat în mod colectiv să contribuie cu 500 de milioane de dolari, iar Germania va finanţa un pachet de echipamente militare şi muniţie provenind din Statele Unite şi destinat Ucrainei în valoare tot de 500 de milioane de dolari.

Aceasta este o consecinţă a acordului convenit de Rutte şi Trump la Casa Albă pe 14 iulie, potrivit căruia aliaţii europeni şi Canada vor contribui la finanţarea pachetelor periodice de asistenţă militară americană destinată Ucrainei, fiecare având o valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari.

Aceste pachete de asistenţă vor conţine echipamente şi muniţii identificate de Ucraina ca fiind "priorităţi operaţionale" şi includ capabilităţi pe care SUA le pot furniza în cantităţi mai mari decât Europa şi Canada.

NATO va coordona livrarea pachetelor prin comandamentul de la Wiesbaden (Germania).

PURL completează alte iniţiative în curs de desfăşurare pentru a sprijini Ucraina, precum NSATU, fondul fiduciar al NATO pentru Kiev, sau aşa-numitul pachet de asistenţă cuprinzător (CAP), precum şi o gamă largă de măsuri bilaterale din partea aliaţilor şi a ţărilor partenere.A

