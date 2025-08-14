Keir Starmer îl primește pe Volodimir Zelenski la Londra, înaintea summitului Trump-Putin

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, se va întâlni joi, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în ajunul summitului dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska, anunţă Sky News.

Keir Starmer, care a declarat miercuri că există o şansă reală de a ajunge la un armistiţiu graţie medierii preşedintelui american, urmează să-l primească pe liderul ucrainean la ora locală 10:30 (12:30, ora României), la Downing Street, a declarat o sursă guvernamentală care nu a oferit alte detalii.

Întâlnirea de mare vizibilitate dintre liderii britanic şi ucrainean de la Downing Street va fi o demonstraţie atent coordonată de sprijin din partea Regatului Unit, programată cu doar 24 de ore înainte de summitul din Alaska, scrie BBC.

Zelenski, Starmer şi mai mulţi lideri europeni au avut miercuri o convorbire telefonică cu preşedintele SUA, în cadrul căreia au convenit că nu ar trebui luate decizii cu privire la Ucraina fără implicarea Ucrainei şi că primul pas ar trebui să fie exercitarea de presiuni pentru o încetare a focului cu Kievul.

Trump le-ar fi spus interlocutorilor săi europeni că nu va discuta cu Putin despre împărţiri teritoriale şi că speră să aibă loc un summit Zelenski-Putin, potrivit NBC News.

