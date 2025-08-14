Trump le-a spus clar lui Zelenski și liderilor UE ce obiective are pentru întâlnirea cu Putin. Ce urmărește liderul SUA

Stiri externe
14-08-2025 | 07:32
donald trump
Getty

Președintele SUA Donald Trump le-a transmis omologului său ucrainean Volodimir Zelenski și liderilor europeni că, la întâlnirea cu Vladimir Putin, urmărește obținerea unui armistițiu și evaluarea posibilității unui acord de pace.

autor
Alexandru Toader

Președintele SUA, Donald Trump, i-a informat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și pe liderii europeni că obiectivele sale pentru viitoarea întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin sunt de a obține un armistițiu și de a înțelege mai bine dacă este posibil un acord de pace cuprinzător, transmite Axios, citând două surse informate, potrivit Ukrainska Pravda.

Întâlnirea dintre Trump și Putin este preconizată să aibă loc în Alaska, vineri, 15 august. În cadrul discuțiilor ample de miercuri cu liderii europeni, Zelenski și oficialii americani, Trump a declarat că obiectivul său este de a obține un armistițiu și de a înțelege mai bine dacă este posibil un acord de pace cuprinzător în războiul ruso-ucrainean.

Întâlnirea Trump-Putin, una „de sondare”

Trump a minimizat probabilitatea unor progrese majore în Alaska, calificând întâlnirea drept una „de sondare”.

Cu toate acestea, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, care au participat și ei la discuții, au confirmat ulterior că Trump a declarat că dorește să încerce să obțină un armistițiu.

O sursă a declarat că Zelenski i-a spus lui Trump în timpul discuției că „Putin nu este de încredere”. Potrivit sursei, Trump le-a spus liderilor că, în opinia sa, un acord de pace ar necesita un schimb de teritorii.

„Trump a spus că Vladimir și Volodimir sunt cei care trebuie să discute între ei despre teritorii, nu el”, a menționat sursa.

O altă sursă prezentă la discuție a declarat că Macron a adoptat o poziție „foarte dură” și i-a spus lui Trump că „o întâlnire este un lucru foarte important”.

La întâlnire au participat doar câțiva lideri ai UE, iar din flancul estic al NATO au fost prezente doar Polonia și Finlanda. Finlanda este, de asemenea, membră a coaliției celor care ajută Ucraina, care a început negocierile după conferința de presă a lui Merz și Zelenski.

Macron a declarat după apel că problemele teritoriale „nu vor fi negociate” de nimeni altcineva în afară de Zelenski. Merz, comentând discuțiile, a dezvăluit principalele puncte abordate în conversația cu Trump, în special faptul că „Ucraina este gata să discute problemele teritoriale, dar punctul de plecare va fi linia de contact”.

Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: Ucraina, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 14-08-2025 07:32

