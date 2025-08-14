Trump amenință Rusia cu „consecințe grave” dacă Putin nu acceptă să oprească războiul după întâlnirea din Alaska

14-08-2025 | 08:40
Moscova a acuzat Europa că-i sabotează eforturile diplomatice cu Statele Unite. Reacția a venit după discuțiile telefonice dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și aliații europeni ai Ucrainei.

În urma acestor conversații, liderul de la Casa Albă s-a angajat să obțină, în primul rând, un armistițiu. Și a declarat că nu va negocia teritorii ucrainene cu Vladimir Putin, în absența lui Zelenski.

Trump a avertizat, din nou, că Rusia va suporta consecințe grave dacă nu va accepta să oprească luptele.

Donald Trump a părut mulțumit de discuția cu președintele Zelenski și cu aliații europeni ai Ucrainei.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Am avut o discuție foarte bună. Președintele Zelenski a fost la rândul lui prezent. A fost o discuție de nota zece, chiar prietenoasă”.

Vladimir Putin și Donald Trump
Teritoriile ucrainene pe care le-ar vrea Putin în schimbul păcii. „Rusia nu va renunţa la aceste două regiuni”

Și a spus că, dacă discuțiile cu Putin vor fi mulțumitoare, va organiza rapid o întrevedere care să îl includă și pe liderul Ucrainei.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Sunt șanse bune să avem și o a doua întrevedere (în prezența lui Zelenski) ce va fi chiar mai productivă decât prima, întrucât mai întâi vreau să-mi dau seama cum stau lucrurile și ce e de făcut.
Reporter: Se va confrunta Rusia cu urmări dacă Vladimir Putin nu acceptă să oprească războiul la întrevederea de vineri?
Donald Trump, președintele Statelor Unite: Da. Vor fi consecințe...
Reporter: Sancțiuni? Taxe vamale?
Donald Trump, președintele Statelor Unite: Nu o să spun. Vor fi consecințe grave pentru partea rusă.

Zelenski și liderii europeni i-au transmis lui Trump care sunt așteptările lor de la negocierile cu Putin.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „În primul rând, trebuie să se ajungă la un acord de încetare a focului, apoi, Ucraina trebuie să primească garanții de securitate pe care să se poată bizui. Președintele american ne-a spus că America sprijină și e gata să participe la oferirea de garanții de securitate. Un alt principiu cu care toată lumea a fost de acord e că Rusia nu poate avea putere de veto asupra aderării Ucrainei la Uniunea Europeană sau la NATO”.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Președintele Trump a spus limpede că obiectivul SUA la acest summit este să obțină o încetare a focului. Al doilea element pe care președintele Trump l-a exprimat foarte clar este că aspectele teritoriale legate de Ucraina nu pot fi negociate și nu vor fi negociate decât de președintele ucrainean”.

Prin urmare, Trump nu a mai vorbit de „schimburi de teritorii” și nu a promovat varianta cedării unor pământuri ucrainene în schimbul unui armistițiu, cum se discuta inițial.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Ucraina e gata să poarte negocieri privind teritoriile. Însă așa-numita linie de contact trebuie să fie punctul de plecare și nu se pune problema să fie recunoscută ocupația rusă asupra teritoriilor cucerite. Principiul cum că granițele nu pot fi schimbate prin forță trebuie să fie respectat în continuare”.

Analiștii sunt rezervați cu privire la rezultatul întrevederii de vineri, când Trump îl va primi pe Vladimir Putin în vizită la o bază militară din statul Alaska.

Benjamin Jensen, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, director al Laboratorului pentru Studii Viitoristice: „Dacă aș căuta să pun un pariu în legătură cu ce va urma, aș zice că va exista o a doua întâlnire (Trump-Putin-Zelenski). Dar pregătiți-vă să fiți dezamăgiți. La a doua întâlnire, Putin - manipulatorul subtil - va începe să lanseze solicitări tot mai deplasate. Îi va atrage pe americani în discuții și va tărăgăna negocierile până va putea lansa o ofensivă armată majoră, într-un moment în care America va fi distrasă”.

Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”

Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
