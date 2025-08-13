Zelenski cere un armistiţiu imediat, sancţiuni împotriva Rusiei şi să fie primit la negocieri

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că "tema centrală" a summitului pe care acesta îl va avea vineri în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin trebuie să fie o încetare a focului "imediată".

"Sperăm că tema centrală a întâlnirii (dintre Trump şi Putin n.red) va fi o încetare a focului. O încetare a focului imediată", a indicat Volodimir Zelenski, vorbind la Berlin la o conferinţă de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz. "Sancţiunile trebuie instituite şi (cele existente) consolidate dacă Rusia nu este de acord cu un armistiţiu în (discuţiile din) Alaska", a insistat el.

"Le-am spus preşedintelui american şi tuturor colegilor noştri europeni că Putin joacă la cacealma. El încearcă înaintea întâlnirii din Alaska să pună presiune pe toate sectoarele frontului ucrainean. Rusia încearcă să arate că poate ocupa toată Ucraina", a susţinut în continuare Zelenski, făcând referire la o înaintare surprinzătoare reuşită în ultimele zile de armata rusă în provincia Doneţk, în faţa unei armate ucrainene aflată în inferioritate numerică.

Preşedintele ucrainean şi-a manifestat de asemenea nemulţumirea că summitul bilateral Trump-Putin nu va fi urmat în Alaska de un summit trilateral la care să participe şi el. Zelenski a cerut organizarea unui astfel de summit şi a insistat ca orice chestiuni teritoriale să fie discutate numai la o astfel de întâlnire tripartită, nicidecum în lipsa lui. "Fără Ucraina, este imposibil de hotărât acest lucru. Şi, de altfel, toată lumea este de acord cu asta", a spus el, adăugând că a primit din partea lui Trump promisiunea că-l va informa despre discuţia pe care o va avea vineri cu Putin.

"Poziţia mea nu s-a schimbat", a răspuns Zelenski unei întrebări despre eventuale cedări teritoriale către Rusia în schimbul unei încetări a focului. "Avem o Constituţie. Aceasta este baza noastră. Şi Constituţia nu s-a schimbat, iar eu nu pot schimba Constituţia. Eu sunt garantul Constituţiei", a invocat el drept justificare pentru refuzul de a ceda vreun teritoriu Rusiei.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, la summitul din "Alaska, interesele fundamentale de securitate europene şi ucrainene trebuie apărate".

"Acesta este mesajul pe care noi, europenii, l-am transmis astăzi preşedintelui Trump. Şi pot spune că suntem foarte mult în acord atât asupra evaluării cu privire la poziţia de început, cât şi asupra obiectivului realizabil pentru vinerea aceasta" la summitul Trump-Putin, a estimat Merz, care a avut iniţiativa organizării videoconferinţei la care au mai participat şefii de stat sau de guvern din Franţa, Regatul Unit, Italia, Polonia şi Finlanda, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Acesta din urmă a postat după videoconferinţă un mesaj pe reţelele de socializare, în care descrie drept "foarte bună" discuţia avută cu preşedintele american. "Apreciez leadership-ul lui Donald Trump, coordonarea apropiată cu aliaţii. Mingea este acum în terenul Rusiei", a indicat Rutte.

În timp ce Ucraina şi susţinătorii săi europeni se tem de riscul că la summitul din Alaska am putea asista la acest summit la o nouă Ialta, cu împărţiri de teritorii şi sfere de influenţă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a coborât aşteptările privind convenirea unui acord de pace în Ucraina la întâlnirea celor doi preşedinţi şi a afirmat că pentru preşedintele american această reuniune va fi mai degrabă un "exerciţiu de ascultare" pentru a înţelege intenţiile Rusiei.

Trump avansase şi posibilitatea ca acest summit bilateral să fie urmat în acelaşi loc de un summit trilateral la care să participe de asemenea preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar în cele din urmă acest summit trilateral nu va avea loc, însă aceeaşi purtătoare de cuvânt a susţinut că ar putea fi organizat altă dată.

