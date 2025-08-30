Volodimir Zelenski avertizează: Asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi a fost "plănuită minuţios"

30-08-2025 | 18:56
Volodimir Zelenski
Getty

Uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi, figură de prim-plan a politicii ucrainene, a fost "plănuită minuţios", a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.  

Mihaela Ivăncică

"Din nefericire, crima a fost plănuită minuţios", a declarat el în discursul cotidian către naţiune, dând asigurări că "se fac toate eforturile pentru a o rezolva".

Deputatul Andrii Parubîi, cunoscut pentru rolul său în revoluţia proeuropeană din Piaţa Maidan din 2014, a fost împuşcat mortal sâmbătă la Lvov, mare oraş din vestul Ucrainei, de către un "bărbat neidentificat" care a "tras mai multe focuri de armă" iar apoi a fugit, potrivit procurorului general.

Anchetă în cazul uciderii lui Andrii Parubîi

Parchetul ucrainean a anunţat sâmbătă după-amiază că a lansat o anchetă privind ''uciderea'' lui Andrii Parubîi, în vârstă de 54 de ani.

''O anchetă preliminară a fost deschisă pentru uciderea intenţionată a lui Andrii Parubîi'', a indicat Biroul procurorului general într-un comunicat. Acesta menţionează că autorul este căutat de poliţie.

atac kiev
Franța și Germania trimit sisteme antiaeriene Ucrainei, după atacul sângeros din Kiev. Moscova respinge negocierile de pace

Acest asasinat survine într-o perioadă de intensificare a confruntărilor, în estul şi sud-estul Ucrainei, între forţele armate ucrainene şi cele ruse.

Bilanțul atacurilor rusești asupra Ucrainei

Forţele aeriene ucrainene au anunţat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone şi 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei. În 21 de cazuri dronele şi rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale.

Un atac al forţelor ruse a vizat oraşul Zaporojie, din sudul Ucrainei, unde o persoană a murit şi alte cel puţin 24 au fost rănite, printre care trei copii. Guvernatorul regiunii Zaporijia, Ivan Fedorov, a declarat pe aplicaţia Telegram că atacul a avariat infrastructura şi mai multe clădiri de apartamente.

Pe de altă parte, armata ucraineană a informat că în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă a lovit rafinăriile din oraşele ruseşti Krasnodar şi Sizran.

