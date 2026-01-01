PROTEVELION 2026 a fost lider incontestabil de audiență. Peste 1.9 milioane de oameni au petrecut alături de PRO TV

01-01-2026 | 11:11
protevelion
protv.ro

Milioane de români au ales să fie împreună, la PRO TV, într-o seară în care muzica bună, momentele spectaculoase și energia invitaților i-au ținut pe cei de acasă în fața televizoarelor până dimineață.

PROTEVELIONUL a fost lider absolut de audiență și a transformat trecerea dintre ani într-un spectacol memorabil.

Petrecerea a început cu un moment special pregătit de gazdele emisiunii, Pavel Bartoș și Raluka, alături de câteva dintre cele mai iubite vedete PRO TV: Andreea Esca, Smiley, Cabral, Andra, Horia Brenciu, Theo Rose, Irina Rimes, Gina Pistol, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cosmin Seleși. Împreună, au deschis seara cu un show plin de energie.

Distracția a continuat apoi cu momente neașteptate, în care invitați surpriză, care au fost ghiciți doar după siluetă, au pus în scenă prestații de neuitat. Andreea Esca, alături de Denis Hanganu și Pavel Bartoș au creat o atmosferă electrizantă cu dansul lor. Andra și Andrei Ursu au avut un duet de excepție cu melodia „De-ai fi în locul meu”. Loredana și Horia Brenciu au interpretat un colaj de melodii românești consacrate într-un stil inedit. Iar Irina Rimes și Ion Paladi au ridicat pe toată lumea în picioare cu „Huțulca”.

PROTEVELION 2026 a fost lider absolut de audiență. În intervalul orar 19:58 – 02:00, show-ul a înregistrat 11.9 puncte de rating și 36.9% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 8.4 puncte de rating și 25.9% share. De-a lungul difuzării, aproape 2 milioane de telespectatori din întreaga țară s-au uitat la PRO TV, iar în minutul de maximă audiență, la ora 22:28, peste 2.5 milioane de români luau parte la cea mai tare petrecere de sfârșit de an.

La trecerea dintre ani, în intervalul 23:55 – 00:05, PRO TV înregistra 13.4 puncte de rating și 39.9% share, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din

categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 9.1 puncte de rating și 27.2% share. Iar la nivel național, peste 2 milioane de români au spus numărătoarea inversă alături de PRO TV.

Cei care doresc să revadă momentele preferate din PROTEVELION 2026 pot urmări show-ul oricând, oriunde, pe VOYO.

PROTEVELION 2026 – Te distrăm de nu te vezi!

Sursa: Pro TV

Etichete: revelion, Protevelion,

