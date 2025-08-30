Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia pregătește un nou atac, foarte puternic, pentru care a adus 100.000 de soldați

30-08-2025 | 15:08
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că trupele ruse se pregătesc pentru o nouă ofensivă de amploare în regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Cristian Matei

Zelenski a declarat reporterilor că nu există nicio îndoială că trupele ruse din zona Pokrovsk se pregătesc să avanseze puternic.

„Concentrarea [trupelor] acolo ajunge la 100.000”, a declarat Zelenski potrivit agenției DPA, care citează Interfax Ucraina.

Președintele a afirmat, însă, că Ucraina este pregătită și că situația este sub control.

Pokrovsk este un oraș minier din regiunea Donetsk, din sudul țării, care înainte de război avea aproximativ 60.000 de locuitori. Majoritatea locuitorilor au părăsit orașul după luni de asediu și bombardamente rusești, dar Rusia nu a reușit încă să captureze această așezare importantă din punct de vedere strategic.

Între timp, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a prezentat o imagine optimistă a campaniei țării sale în Ucraina, afirmând că invazia rusească a luat avânt.

După ce am eliberat 300-400 de kilometri pătrați în fiecare lună la începutul anului, acum am eliberat 600-700”, a spus el.

Belousov și-a exprimat, de asemenea, satisfacția față de atacurile aeriene mortale ale Rusiei asupra Ucrainei, care au fost condamnate pe scară largă de comunitatea internațională.

El a spus că 35 de atacuri aeriene împotriva a 146 de obiective strategice importante de până acum în acest an au provocat daune grave infrastructurii militare a Ucrainei.

Belousov a mai spus că Ucraina a pierdut 340.000 de soldați în acest an, fără a furniza informații despre victimele ruse.

Afirmațiile rușilor nu pot fi verificate în mod independent. Totuși, atât Rusia, cât și Ucraina au tendința de a exagera pierderile inamice, mai precizează DPA.

După mai bine de trei ani și jumătate de război, Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Cu toate acestea, chiar și în ritmul descris de Belousov, forțelor ruse le-ar mai trebui încă 60 de ani pentru a ocupa în totalitate Ucraina.

Sursa: DPA

