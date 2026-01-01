Cum ar putea agenții AI face cumpărături și rezervări în locul oamenilor. Giganții plăților pregătesc „viitorul comerțului”

01-01-2026 | 10:47
Marile companii din domeniul plăților și tehnologiei accelerează dezvoltarea infrastructurii pentru ceea ce consideră a fi următoarea etapă majoră a comerțului global.

Claudia Alionescu

Aceasta constă în agenți de inteligență artificială capabili să caute produse, să compare prețuri și să finalizeze achiziții în numele consumatorilor, relatează CNBC.

Noul model, cunoscut sub denumirea de ”comerţ prin agenţi AI”, reflectă dependenţa tot mai mare a consumatorilor de chatboturi pentru sarcini zilnice, de la căutarea ofertelor până la organizarea călătoriilor.

Până de curând, aceste instrumente aveau însă o limitare esenţială: utilizatorii puteau compara produse într-un chatbot, dar trebuiau să părăsească interfaţa pentru a efectua plata.

Potrivit directorilor din industrie, acest obstacol începe să dispară.

Visa și Mastercard testează tranzacții efectuate direct de agenți AI

Visa şi Mastercard lucrează de peste un an la sisteme şi parteneriate care să permită tranzacţii realizate direct de agenţi AI, iar primele programe-pilot sunt deja în desfăşurare.

Reprezentanţii celor două companii spun că tehnologia ar putea deveni realitate la scară largă în 2026 şi ar putea fi chiar mai transformatoare decât apariţia comerţului online dominat de platforme precum Amazon.

Directorii descriu tranziţia ca pe o schimbare structurală comparabilă cu trecerea de la comerţul tradiţional la e-commerce.

De această dată, mutarea ar fi de la comerţul digital clasic la unul ”inteligent”, în care software-ul acţionează autonom, în limitele stabilite de utilizator.

În practică, comerţul prin agenţi AI presupune sisteme AI care pot primi instrucţiuni detaliate, pot scana piaţa, pot selecta cea mai bună opţiune şi pot efectua plata folosind datele de plată deja autorizate.

Un exemplu frecvent invocat este cel al rezervărilor de zboruri sau vacanţe, unde un agent AI ar putea identifica cea mai ieftină opţiune conform unor criterii precise şi ar putea finaliza automat tranzacţia. În unele cazuri, agenţii ar putea primi permisiunea să facă achiziţii chiar şi atunci când utilizatorul este offline, de exemplu dacă un produs scade sub un anumit prag de preţ.

Atât Visa, cât şi Mastercard au început să implementeze cadre de securitate pentru astfel de tranzacţii iniţiate de roboţi.

Oficialii Visa spun că utilizarea comercială a tranzacţiilor personalizate şi securizate realizate de agenţi ar putea începe chiar din primul trimestru al anului 2026.

Datele din industrie arată deja o creştere rapidă a utilizării AI în procesul de cumpărare, atât pentru căutarea de produse, cât şi pentru compararea ofertelor.

Tranzacţiile de tip agentic commerce sunt aşteptate să se desfăşoare prin platforme AI larg utilizate, precum ChatGPT sau Gemini, dar şi prin agenţi dezvoltaţi de comercianţi, bănci sau aplicaţii dedicate.

Companiile de plăţi colaborează deja cu actori majori din domeniul inteligenţei artificiale, inclusiv OpenAI, pentru a pregăti această tranziţie.

În paralel, alte iniţiative au apărut pe piaţă, precum parteneriatul dintre Perplexity şi PayPal, care a lansat un produs de cumpărături agentice pentru utilizatorii din SUA.

În acelaşi timp, comercianţii mari privesc cu prudenţă această evoluţie, temându-se de presiuni asupra preţurilor şi de pierderea relaţiei directe cu clienţii. Unele companii testează propriile soluţii de agentic commerce şi încearcă să limiteze accesul agenţilor externi la datele lor.

Dezvoltarea acestui model ridică şi probleme semnificative, de la securitate şi autentificare, până la responsabilitatea în cazul erorilor.

Industria lucrează la sisteme de identificare criptografică a agenţilor autorizaţi şi la noi mecanisme de soluţionare a disputelor, într-un context în care, pe lângă consumatori, bănci şi comercianţi, apare un nou actor-cheie în lanţul valoric: platforma AI.

În pofida provocărilor, liderii din domeniul plăţilor sunt convinşi că agentic commerce este inevitabil.

Economisirea timpului, accesul mai bun la informaţii şi automatizarea deciziilor de cumpărare sunt văzute drept avantaje majore pentru consumatori, chiar dacă adaptarea va presupune schimbări profunde pentru comercianţi şi pentru infrastructura de plăţi globală.

