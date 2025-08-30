Franța și Germania vor trimite sisteme anti-aeriene Ucrainei, după atacul sângeros din Kiev. Moscova respinge negocierile

Casa Albă transmite că depune în continuare eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa discuțiilor. Moscova spune însă că nu pregătește o astfel de întâlnire.

Motiv pentru care Kievul și aliații europeni acuză Rusia că urmărește continuarea războiulul. Mai ales că unul dintre ultimele atacuri asupra capitalei ucrainene a făcut 23 de victime.

Un altar improvizat din flori și jucării a apărut lângă blocul din Kiev spulberat joi de rachetele Rusiei. Chiar și pentru localnicii obișnuiți cu teroarea războiului, atacul a fost devastator.

Martor: N-am apucat nici să ne ridicăm din pat după prima explozie, care a fost foarte puternică. A urmat o altă deflagrație, apoi alta, apoi încă una. S-a așternut liniștea, dar peste zece minute au început să răsune din nou exploziile.

Printre victimele atacului se află și copii

Căutările s-au oprit după recuperarea a 23 de trupuri fără viață, între care patru sunt ale unor copii.

Pe acest fond, Franța și Germania au anunțat că vor furniza Ucrainei mai multe mijloace de apărare anti-aeriană. Reuniți la Toulon, în Hexagon, Emmanuel Macron și Frederich Merz au discutat ieri și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, deși un acord de pace încă pare departe.

Emmanuel Macron, președintele Franței: Este clară discrepanța dintre pozițiile adoptate de președintele Putin la summituri internaționale sau în discuțiile cu alți lideri și realitatea de pe teren, ceea ce arată cât de nesincer este.

Discuțiile vor continua săptămâna viitoare cu Volodimir Zelenski, care îi va prezenta concluziile lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Ceea ce ne dorim este ca aceste garanții de securitate din partea țărilor europene, cel puțin a celor cheie, și din partea Statelor Unite ale Americii, să fie susținute de parlamentele lor și de Congres. Nu vrem un nou Memorandum de la Budapesta (din 1994, prin care Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear). Vrem un document oficial. Unul serios.

Moscova ține însă pasul cu intensele consultări europene și transmite că orice garanții de securitate occidentale trebuie să țină cont de interesele Rusiei.

Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe: Trebuie să înțelegem că oferirea unor garanții de securitate nu reprezintă o condiție pentru pace, ci rezultatul unui acord de pace. Iar acest acord de pace trebuie să aibă la bază eliminarea cauzelor care au dus la criza din Ucraina, care - la rândul său - (eliminarea cauzelor) va garanta securitatea țării noastre.

Rusia l-a „taxat” pe Macron

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe nu a uitat să-l „taxeze” pe Emmanuel Macron. Săptămâna trecută, acesta l-a numit pe Vladimir Putin „prădător” și „căpcăun”.

Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe: Vedem constant unele declarații ciudate din partea președintelui francez în legătură cu Rusia. Uneori, acestea depășesc limita raționalului și pe cea a decenței, devenind pur și simplu insulte vulgare la adresa Rusiei și a poporului său.

Pe de altă parte, liderii Germaniei și Franței au anunțat că vor discuta în acest weekend cu președintele Donald Trump despre cum poate fi adusă Rusia la masa negocierilor.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: Am realizat săptămâna aceasta că, în mod evident, nu există nicio disponibilitate din partea președintelui Putin de a se întâlni cu președintele Zelenski. Putin impune condiții preliminare care sunt pur și simplu inacceptabile. Este posibil ca acest război să mai dureze multe luni. Trebuie să fim pregătiți pentru asta.

