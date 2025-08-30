Franța și Germania vor trimite sisteme anti-aeriene Ucrainei, după atacul sângeros din Kiev. Moscova respinge negocierile

Stiri externe
30-08-2025 | 07:29
atac kiev
IMAGO

Casa Albă transmite că depune în continuare eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa discuțiilor. Moscova spune însă că nu pregătește o astfel de întâlnire.

autor
Știrile PRO TV

Motiv pentru care Kievul și aliații europeni acuză Rusia că urmărește continuarea războiulul. Mai ales că unul dintre ultimele atacuri asupra capitalei ucrainene a făcut 23 de victime.

Un altar improvizat din flori și jucării a apărut lângă blocul din Kiev spulberat joi de rachetele Rusiei. Chiar și pentru localnicii obișnuiți cu teroarea războiului, atacul a fost devastator.

Martor: N-am apucat nici să ne ridicăm din pat după prima explozie, care a fost foarte puternică. A urmat o altă deflagrație, apoi alta, apoi încă una. S-a așternut liniștea, dar peste zece minute au început să răsune din nou exploziile.

Printre victimele atacului se află și copii

Căutările s-au oprit după recuperarea a 23 de trupuri fără viață, între care patru sunt ale unor copii.

Citește și
Friedrich Merz
Merz: Războiul din Ucraina ar putea dura multe luni. Nu există nicio dorinţă din partea lui Putin de a se întâlni cu Zelenski

Pe acest fond, Franța și Germania au anunțat că vor furniza Ucrainei mai multe mijloace de apărare anti-aeriană. Reuniți la Toulon, în Hexagon, Emmanuel Macron și Frederich Merz au discutat ieri și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, deși un acord de pace încă pare departe.

Emmanuel Macron, președintele Franței: Este clară discrepanța dintre pozițiile adoptate de președintele Putin la summituri internaționale sau în discuțiile cu alți lideri și realitatea de pe teren, ceea ce arată cât de nesincer este.

Discuțiile vor continua săptămâna viitoare cu Volodimir Zelenski, care îi va prezenta concluziile lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Ceea ce ne dorim este ca aceste garanții de securitate din partea țărilor europene, cel puțin a celor cheie, și din partea Statelor Unite ale Americii, să fie susținute de parlamentele lor și de Congres. Nu vrem un nou Memorandum de la Budapesta (din 1994, prin care Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear). Vrem un document oficial. Unul serios.

Moscova ține însă pasul cu intensele consultări europene și transmite că orice garanții de securitate occidentale trebuie să țină cont de interesele Rusiei.

Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe: Trebuie să înțelegem că oferirea unor garanții de securitate nu reprezintă o condiție pentru pace, ci rezultatul unui acord de pace. Iar acest acord de pace trebuie să aibă la bază eliminarea cauzelor care au dus la criza din Ucraina, care - la rândul său - (eliminarea cauzelor) va garanta securitatea țării noastre.

Rusia l-a „taxat” pe Macron

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe nu a uitat să-l „taxeze” pe Emmanuel Macron. Săptămâna trecută, acesta l-a numit pe Vladimir Putin „prădător” și „căpcăun”.

Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe: Vedem constant unele declarații ciudate din partea președintelui francez în legătură cu Rusia. Uneori, acestea depășesc limita raționalului și pe cea a decenței, devenind pur și simplu insulte vulgare la adresa Rusiei și a poporului său.

Pe de altă parte, liderii Germaniei și Franței au anunțat că vor discuta în acest weekend cu președintele Donald Trump despre cum poate fi adusă Rusia la masa negocierilor.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: Am realizat săptămâna aceasta că, în mod evident, nu există nicio disponibilitate din partea președintelui Putin de a se întâlni cu președintele Zelenski. Putin impune condiții preliminare care sunt pur și simplu inacceptabile. Este posibil ca acest război să mai dureze multe luni. Trebuie să fim pregătiți pentru asta.

Un crater imens s-a format în Amara, după ce o pungă de gaze a fost atinsă în timpul forărilor pentru o fântână

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

Dată publicare: 30-08-2025 07:29

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Kaja Kallas: Există un sprijin larg al statelor UE pentru instruirea de soldaţi ucraineni în Ucraina după încetarea luptelor
Stiri externe
Kaja Kallas: Există un sprijin larg al statelor UE pentru instruirea de soldaţi ucraineni în Ucraina după încetarea luptelor

Există un ”sprijin larg” al multor state ale Uniunii Europene pentru instruirea de personal militar ucrainean inclusiv în Ucraina după ajungerea la o încetare a luptelor cu Rusia, a afirmat vineri şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas.

 

Merz: Războiul din Ucraina ar putea dura multe luni. Nu există nicio dorinţă din partea lui Putin de a se întâlni cu Zelenski
Stiri externe
Merz: Războiul din Ucraina ar putea dura multe luni. Nu există nicio dorinţă din partea lui Putin de a se întâlni cu Zelenski

Războiul din Ucraina "ar putea dura încă multe luni", dar susţinătorii Kievului "sunt pregătiţi" să-şi continue asistenţa, a avertizat vineri cancelarul german Friedrich Merz, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron, la Toulon, în Franţa.

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la sediul MAE. România protestează față de atacurile asupra civililor în Ucraina
Stiri actuale
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la sediul MAE. România protestează față de atacurile asupra civililor în Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, vineri, pe Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, la sediul instituţiei.

Recomandări
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile
Stiri Politice
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara. Singurul rămas în discuții este cel referitor la administrația publică.

Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea. VIDEO
Stiri actuale
Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea. VIDEO

O explozie s-a produs, vineri seară, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni.

Răsturnare de situație pe ultima sută de metri. CFR SA nu mai suspendă trenurile CFR Călători și TFC
Stiri actuale
Răsturnare de situație pe ultima sută de metri. CFR SA nu mai suspendă trenurile CFR Călători și TFC

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat vineri seara că nu va mai suspenda trenurile CFR Călători și Transferoviar Călători (TFC), așa cum era prevăzut să se întâmple de luni, 1 septembrie, informează ClubFeroviar.ro. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 August 2025

52:41

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28