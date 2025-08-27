Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă

Stiri externe
27-08-2025 | 17:11
Maia Sandu, către Zelenski: Moldova este ”fragilă și vulnerabilă”. ”Vrem să rămânem parte a lumii libere”
Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri un mesaj în limba română pentru omoloaga sa de la Chișinău, Maia Sandu, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova.

autor
Vlad Dobrea

Zelenski a subliniat importanța faptului că Ucraina și Republica Moldova trebuie să meargă împreună către Uniunea Europeană.

“Adresez sincere felicitări președintei Maia Sandu și poporului Moldovei cu ocazia Zilei Independenței. Noi apreciem colaborarea strânsă dintre statele noastre. Țările noastre sunt legate reciproc, și împreună trebue să apărăm popoarele noastre, statele noastre și independența noastră. Chiar asta facem noi acum”, a scris Zelenski, în limba română, pe X.

“Rețineți: numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri”, a subliniat liderul ucrainean, după ce recent a respins “o divizare între Ucraina și Moldova” privind aderarea la UE și considerând acest deziderat ca parte “a garanțiilor de securitate” ce trebuie acordate Kievului după războiul declanșat de Moscova.

Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.

Citește și
mire turcia
Un mire a fost ucis în timpul nunții după ce un invitat a tras cu arma de foc, în Turcia. O femeie a fost arestată

Această zi națională coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.

Sursa: Pro TV

Etichete: Maia Sandu, romana, mesaj, Volodomir Zelenski,

Dată publicare: 27-08-2025 17:11

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Un mire a fost ucis în timpul nunții după ce un invitat a tras cu arma de foc, în Turcia. O femeie a fost arestată
Stiri externe
Un mire a fost ucis în timpul nunții după ce un invitat a tras cu arma de foc, în Turcia. O femeie a fost arestată

Un tânăr turc a fost ucis în timpul nunții sale, după ce un invitat a tras cu arma de foc în semn de bucurie, informează agenția oficială turcă Anadolu, citată de AFP.

Mesaj surprinzător din partea lui Aleksandr Lukaşenko. Aliatul lui Vladimir Putin felicită Chișinăul de Ziua Independenței
Stiri externe
Mesaj surprinzător din partea lui Aleksandr Lukaşenko. Aliatul lui Vladimir Putin felicită Chișinăul de Ziua Independenței

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aliatul lui Vladimir Putin, care i-a pus la dispoziţie teritoriul ţării pentru a invada Ucraina în 2022, a transmis un mesaj de felicitare Republicii Moldova, cu ocazia Zilei sărbătoririi Independenței.

Meloni, avertisment dur: Uniunea Europeană este condamnată la irelevanţă geopolitică
Stiri externe
Meloni, avertisment dur: Uniunea Europeană este condamnată la irelevanţă geopolitică

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a avertizat miercuri că "Uniunea Europeană este tot mai mult condamnată la irelevanţa geopolitică, incapabilă să răspundă eficient provocărilor de competitivitate ridicate de China şi SUA", relatează agenţia EFE.

Recomandări
Bolojan, întâlnire cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s: România traversează o criză bugetară
Stiri Politice
Bolojan, întâlnire cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s: România traversează o criză bugetară

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România.

Ministrul Apărării demontează un fake news: Nu-i cheamă nimeni pe români la oaste, nu intrăm în niciun război
Stiri actuale
Ministrul Apărării demontează un fake news: Nu-i cheamă nimeni pe români la oaste, nu intrăm în niciun război

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, demontează ştirile false conform cărora unii români sunt chemaţi ”la război”.

Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
Stiri actuale
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO

Un cetățean nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față, marți seară, în București, de un bărbat care i-a reproșat că e un "invadator" și i-a cerut să plece din țară. Agresorul a fost prins și reținut de poliție, după ce a fugit, inițial.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 August 2025

48:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59