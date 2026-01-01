CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse

Stiri externe
01-01-2026 | 11:13
John Ratcliffe
Getty Images

CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani.

autor
Claudia Alionescu

Aceștia contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează CNN şi NBC News.

Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a informat pe Trump miercuri cu privire la această evaluare, au spus oficialii citaţi de cele două posturi de televiziune.

Acuzația Rusiei

Rusia a acuzat public Ucraina că a încercat să lovească luni reşedinţa lui Putin de la Valdai, iar Trump a declarat reporterilor că liderul de la Kremlin i-a spus acest lucru la telefon.

La momentul respectiv, preşedintele american a spus că este îngrijorat de acţiunea raportată, părând să-l creadă pe liderul rus, chiar dacă Ucraina a negat cu vehemenţă că ar fi în spatele unui astfel de atac.

Citește și
Putin și Trump
Reacția lui Trump după ce Putin i-a spus că Ucraina i-a atacat reședința cu drone

„Nu-mi place. Nu e bine”, a spus Trump, precizând că este „foarte supărat” după ce a auzit aceste lucruri. El a recunoscut însă că este „posibil” ca acuzaţia să fie falsă şi ca un astfel de atac să nu fi avut totuşi loc, apoi a adăugat: „Dar preşedintele Putin mi-a spus azi dimineaţă s-a întâmplat”.

Sursele CNN şi NBC News au declarat că şeful CIA, John Ratcliffe, l-a informat ulterior pe Trump că CIA nu crede că este adevărat ceea ce i-a spus Putin.

Miercuri, Trump a părut să fi adoptat o atitudine mai sceptică, publicând într-o postare pe Truth Social un link către un editorial al New York Post cu titlul -  „Ameninţările lui Putin arată că Rusia este cea care stă în calea păcii”.

Comitetul editorial al tabloidului care în general este favorabil lui Trump a remarcat că este „interesant faptul că Putin, care a purtat un război brutal timp de aproape patru ani, consideră că orice act de violenţă în vecinătatea sa merită o indignare specială”. De asemenea, editorialul afirmă că „orice atac asupra lui Putin este mai mult decât justificat”.

„Dar iată problema: probabil că atacul cu drone nu a avut loc niciodată. (Preşedintele ucrainean Volodimir) Zelenski l-a negat cu vehemenţă. (Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri) Peskov a spus că ruşii nu pot furniza dovezi şi a îndemnat presa să creadă pe cuvânt Kremlinul. Nu, nu o vom face”, a scris comitetul editorial.

Afirmaţia lui Putin despre un presupus atac - şi evaluarea ulterioară a SUA că nu este adevărată, raportată pentru prima dată de Wall Street Journal - a venit în contextul discuţiilor intense conduse de Trump şi emisarii săi pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Putin a făcut această afirmaţie la o zi după ce Trump se întâlnise cu Zelenski la Mar-a-Lago şi se arătase optimist cu privire la progresele înregistrate în medierea unei păci.

Unii oficiali europeni au avertizat că afirmaţia este o încercare a lui Putin de a sabota eforturile de pace, aruncând vina asupra ucrainenilor.

Alţii au pus de la început la îndoială afirmaţia Rusiei. Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat miercuri că este vorba de o „distragere deliberată” a atenţiei.

Presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Putin

Ministerul rus al Apărării a declarat miercuri că 91 de drone au fost lansate din nordul Ucrainei împotriva reşedinţei lui Putin din apropierea oraşului Valdai, în regiunea Novgorod din nord-vestul Rusiei. Mai mult de jumătate ar fi fost interceptate la câteva sute de kilometri distanţă, a declarat ministerul, fără a specifica cum a aflat că acestea erau destinate locuinţei din Valdai. Restul au fost interceptate luni deasupra regiunii Novgorod între ora 3:00 şi 8:30, ora locală, potrivit ministerului, care a publicat o hartă ce pretinde că arată traiectoria dronelor şi locul în care au fost ele doborâte.

Ca urmare, Kremlinul a anunţat că poziţia Rusiei în negocierile de pace va deveni mai inflexibilă - „se va înăspri”, după cum a menţionat Peskov.

Zelenski a respins vehement acuzaţiile Rusiei în postări pe reţelele sociale, acuzând Moscova că încearcă să saboteze negocierile de pace.

„Rusia o face din nou, folosind declaraţii periculoase pentru a submina toate realizările noastre diplomatice comune cu echipa preşedintelui Trump”, a scris Zelenski pe X.

„Această presupusă poveste despre „atacul asupra reşedinţei” este o invenţie totală, menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei, inclusiv la Kiev, precum şi refuzul Rusiei de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt războiului. Minciuni tipice ruseşti”, a punctat el. Apoi, în discursul de Anul Nou adresat compatrioţilor, el a lăsat să răzbată o undă de regret că „unii” încă mai cred minciunile Kremlinului.

Cum se face, de fapt, salata boeuf. Ingredientul care ar trebui evitat

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, CIA, atac, vladimir putin, resedinta,

Dată publicare: 01-01-2026 11:13

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Ambasadorul SUA la NATO, despre presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin: „Nu este clar dacă s-a întâmplat cu adevărat”
Stiri externe
Ambasadorul SUA la NATO, despre presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin: „Nu este clar dacă s-a întâmplat cu adevărat”

Ambasadorul SUA la NATO a pus la îndoială, marţi, acuzaţia Rusiei că Ucraina a atacat reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin, spunând că doreşte să vadă informaţiile serviciilor secrete americane cu privire la acest incident, relatează Reuters.

Reacția lui Trump după ce Putin i-a spus că Ucraina i-a atacat reședința cu drone
Stiri externe
Reacția lui Trump după ce Putin i-a spus că Ucraina i-a atacat reședința cu drone

Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin, despre care a spus că ”nu-i place”, relatează AFP.

 

Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului
Stiri externe
Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Recomandări
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru
Stiri actuale
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.

Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”
Stiri externe
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”

Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.

Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi

Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit.

Top citite
1 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
2 roșu de revelion
Shutterstock
Stiri Diverse
De ce se poartă roșu de Revelion. Tradiții și superstiții în noaptea dintre ani
3 mersul cu capra
INQUAM PHOTOS / CATALIN URDOI
Stiri Diverse
Când se merge cu Capra. Versuri complete și care este semnificația acestui obicei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28