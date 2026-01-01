CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse

CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani.

Aceștia contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează CNN şi NBC News.

Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a informat pe Trump miercuri cu privire la această evaluare, au spus oficialii citaţi de cele două posturi de televiziune.

Acuzația Rusiei

Rusia a acuzat public Ucraina că a încercat să lovească luni reşedinţa lui Putin de la Valdai, iar Trump a declarat reporterilor că liderul de la Kremlin i-a spus acest lucru la telefon.

La momentul respectiv, preşedintele american a spus că este îngrijorat de acţiunea raportată, părând să-l creadă pe liderul rus, chiar dacă Ucraina a negat cu vehemenţă că ar fi în spatele unui astfel de atac.

„Nu-mi place. Nu e bine”, a spus Trump, precizând că este „foarte supărat” după ce a auzit aceste lucruri. El a recunoscut însă că este „posibil” ca acuzaţia să fie falsă şi ca un astfel de atac să nu fi avut totuşi loc, apoi a adăugat: „Dar preşedintele Putin mi-a spus azi dimineaţă s-a întâmplat”.

Sursele CNN şi NBC News au declarat că şeful CIA, John Ratcliffe, l-a informat ulterior pe Trump că CIA nu crede că este adevărat ceea ce i-a spus Putin.

Miercuri, Trump a părut să fi adoptat o atitudine mai sceptică, publicând într-o postare pe Truth Social un link către un editorial al New York Post cu titlul - „Ameninţările lui Putin arată că Rusia este cea care stă în calea păcii”.

Comitetul editorial al tabloidului care în general este favorabil lui Trump a remarcat că este „interesant faptul că Putin, care a purtat un război brutal timp de aproape patru ani, consideră că orice act de violenţă în vecinătatea sa merită o indignare specială”. De asemenea, editorialul afirmă că „orice atac asupra lui Putin este mai mult decât justificat”.

„Dar iată problema: probabil că atacul cu drone nu a avut loc niciodată. (Preşedintele ucrainean Volodimir) Zelenski l-a negat cu vehemenţă. (Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri) Peskov a spus că ruşii nu pot furniza dovezi şi a îndemnat presa să creadă pe cuvânt Kremlinul. Nu, nu o vom face”, a scris comitetul editorial.

Afirmaţia lui Putin despre un presupus atac - şi evaluarea ulterioară a SUA că nu este adevărată, raportată pentru prima dată de Wall Street Journal - a venit în contextul discuţiilor intense conduse de Trump şi emisarii săi pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Putin a făcut această afirmaţie la o zi după ce Trump se întâlnise cu Zelenski la Mar-a-Lago şi se arătase optimist cu privire la progresele înregistrate în medierea unei păci.

Unii oficiali europeni au avertizat că afirmaţia este o încercare a lui Putin de a sabota eforturile de pace, aruncând vina asupra ucrainenilor.

Alţii au pus de la început la îndoială afirmaţia Rusiei. Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat miercuri că este vorba de o „distragere deliberată” a atenţiei.

Presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Putin

Ministerul rus al Apărării a declarat miercuri că 91 de drone au fost lansate din nordul Ucrainei împotriva reşedinţei lui Putin din apropierea oraşului Valdai, în regiunea Novgorod din nord-vestul Rusiei. Mai mult de jumătate ar fi fost interceptate la câteva sute de kilometri distanţă, a declarat ministerul, fără a specifica cum a aflat că acestea erau destinate locuinţei din Valdai. Restul au fost interceptate luni deasupra regiunii Novgorod între ora 3:00 şi 8:30, ora locală, potrivit ministerului, care a publicat o hartă ce pretinde că arată traiectoria dronelor şi locul în care au fost ele doborâte.

Ca urmare, Kremlinul a anunţat că poziţia Rusiei în negocierile de pace va deveni mai inflexibilă - „se va înăspri”, după cum a menţionat Peskov.

Zelenski a respins vehement acuzaţiile Rusiei în postări pe reţelele sociale, acuzând Moscova că încearcă să saboteze negocierile de pace.

„Rusia o face din nou, folosind declaraţii periculoase pentru a submina toate realizările noastre diplomatice comune cu echipa preşedintelui Trump”, a scris Zelenski pe X.

„Această presupusă poveste despre „atacul asupra reşedinţei” este o invenţie totală, menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei, inclusiv la Kiev, precum şi refuzul Rusiei de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt războiului. Minciuni tipice ruseşti”, a punctat el. Apoi, în discursul de Anul Nou adresat compatrioţilor, el a lăsat să răzbată o undă de regret că „unii” încă mai cred minciunile Kremlinului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













