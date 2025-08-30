Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori

Stiri externe
30-08-2025 | 13:35
Andri Parubi

Politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă), a fost ucis la Liov, a anunțat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski.

autor
Vlad Dobrea

''Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko şi procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanţe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis'', a scris Zelenski pe platforma X.

Potrivit presei ucrainene și canalelor Telegram, politicianul a fost împușcat de cinci ori. Atacatorul era un curier. Acesta a fugit de la locul crimei.

Andri Parubi a fost președintele Radei Supreme din 2016 până în 2019.

El a promis o anchetă detaliată pentru a elucida toate circumstanţele acestui caz.

Acest asasinat survine pe fondul continuării confruntărilor, în estul şi sud-estul Ucrainei, între forţele armate ucrainene şi cele ruse.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone şi 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei. În 21 de cazuri dronele şi rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale.

Un atac al forţelor ruse a vizat oraşul Zaporojie, din sudul Ucrainei, unde o persoană a murit şi alte cel puţin 24 au fost rănite, printre care trei copii. Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a declarat pe aplicaţia Telegram că atacul a avariat infrastructura şi mai multe clădiri de apartamente.

Pe de altă parte, armata ucraineană a informat că în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă a lovit rafinăriile din oraşele ruseşti Krasnodar şi Sizran.

Sursa: meduza.io

Etichete: Ucraina, asasinat, Parlament, ucis,

Dată publicare: 30-08-2025 12:56

