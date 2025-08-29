Kremlinul neagă pregătirea unei întâlniri cu Zelenski. Aliații așteaptă până luni un semnal de la Moscova

29-08-2025 | 19:45
În timp ce Kremlinul susține că întrevederea Putin-Zelenski nu a fost pregătită, președintele Ucrainei a declarat că aliații au fost de acord să aștepte până luni pentru a vedea dacă Kremlinul își arată disponibilitatea pentru o astfel de întâlnire.

Bilanțul atacului de joi, cu sute de drone și rachete asupra Kievului, a urcat la cel puțin 23 de morți, inclusiv un copil de 2 ani.

Vitali Klitschko, primarul Kievului: „Un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost distrus în districtul Darnyțea. Salvatorii caută persoane prinse sub dărâmături. Tot în centrul orașului, un complex comercial a fost lovit. Clădirile rezidențiale din apropiere au fost avariate.”

Bărbat: „Până acum, soția mea nu a fost găsită. Telefonul ei este închis. Nu apare pe nicio listă, nicăieri. Nu știu. Încă așteptăm și căutăm. Ar fi mai bine să pier eu decât să-i văd pe cei dragi uciși.”

Femeie: „Doamne ferește să fie cineva nevoit să treacă vreodată prin asta. Felul în care văd lumea s-a schimbat. Îți dai seama că ai supraviețuit, că ești în viață și asta e tot ce contează.”

recep erdogan
Turcia dezvăluie ce teritorii vrea, de fapt, Rusia pentru a opri războiul din Ucraina. Erdogan l-a sunat pe Zelenski

Atac masiv al Rusiei asupra capitalei ucrainene

Rusia a dezlănțuit un atac cu aproape 600 de drone și mai mult de 30 de rachete balistice asupra centrului și suburbiilor capitalei ucrainene. Bombardamentul a avariat și sediul reprezentanței Uniunii Europene și British Council din Kiev.

Pål Jonson, ministrul suedez al Apărării: „Cred că există doar un drum către pace, iar acesta este traversat de două vehicule. Primul este creșterea sprijinului pentru forțele armate ucrainene. Celălalt este intensificarea sancțiunilor și a presiunilor.”

Franța și Germania vor furniza Ucrainei mai multe mijloace de apărare antiaeriană, potrivit anunțului făcut de Emmanuel Macron și Friedrich Merz, la finalul unei ședințe comune a guvernelor din cele două țări, la Toulon.

Critici de la Casa Albă pentru ambele tabere

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe: „(Președintele Trump) nu a fost mulțumit de această veste, dar nici nu a fost surprins. Sunt două țări care se află în război de foarte mult timp. Rusia a lansat acest atac asupra Kievului. La rândul său, Ucraina a lovit recent rafinăriile de petrol ale Rusiei. Dar, poate, ambele tabere ale acestui război nu sunt încă pregătite să îl încheie singure.”

Totuși, Washingtonul a dat undă verde pentru vânzarea câtorva mii de rachete americane cu rază lungă de acțiune, destinate Ucrainei, care le-ar achiziționa cu bani de la aliații europeni.

Zonă tampon propusă ca garanție de securitate

Pe de altă parte, în cadrul discuțiilor despre garanțiile de securitate oferite Ucrainei în cazul unui acord de pace cu Rusia, a apărut o variantă nouă.

Potrivit Politico, liderii europeni iau în considerare crearea unei zone tampon de-a lungul liniilor frontului. Ar putea avea până la 40 km și ar putea fi acceptată de Moscova, având în vedere că „probabil ar suprasolicita numărul limitat de trupe de menținere a păcii disponibile pe continent”.

Oficialii nu sunt de acord „cât de adâncă ar putea fi efectiv zona tampon”. Nici nu este clar dacă Kievul ar accepta-o, deoarece ar implica, cel mai probabil, cedări de teritoriu. Mai mult, se pare că Statele Unite nu au fost implicate în aceste discuții.

Dată publicare: 29-08-2025 19:38

