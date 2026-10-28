În declarațiile făcute presei în marja summitului de la Moscova, Putin a afirmat că Rusia se află în contact cu Musk în contextul lansării rețelei de comunicații prin satelit de producție proprie „Rassvet”, o alternativă la „Starlink” a companiei SpaceX.

„Câți dintre acești [sateliți] are el pe orbită? Peste 5.000, iar noi abia facem primii pași”, a remarcat Putin. Mai mult, Putin a descris sistemul „Rassvet” ca fiind un analog al „Starlink”, subliniind mândria pe care o simte față de acest proiect. El a subliniat, de asemenea, că „Rassvet” este doar primul pas pe care Rusia l-a făcut în domeniul comunicațiilor prin satelit, notează agenția de știri Baha.



