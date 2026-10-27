„De profesie medic veterinar, 'Balon' - aşa cum era alintat de colegi şi prieteni, a scris şi rostit multe poveşti la Radio. Jurnalist old-school, născut în septembrie 1960, Răsvan Apostolescu a avut şansa de a împărţi biroul şi de a comenta alături de marile voci Ion Ghiţulescu, Dan Voicilă, Teoharie Coca Cozma, Nicolae Secoşan, Teodor Mateescu, Dumitru Pelican sau Ilie Dobre, alături de care şi-a croit drumul în lumea comentariului sportiv. A fost la pupitrul emisiunii de referinţă „Fotbal minut cu minut”, cu vocea sa fermă şi uneori gravă, şi a debutat la meciul de primă divizie dintre FC Argeş şi Dinamo", se menţionează pe site-ul citat și preluat de Agerpres.

A scris istorie la meciul de retragere al lui Gheorghe Hagi

Apostolescu a comentat meciuri istorice pentru RRA precum finala Cupei UEFA dintre Galatasaray şi Arsenal sau partide de la turneele finale ale Cupei Mondiale sau de la Campionatul European.

A fost atras şi de alte discipline sportive, lupte libere şi greco-romane, şi a scris istorie la meciul de retragere al lui Gheorghe Hagi, când a realizat un interviu cu Michel Platini, avându-l în rol de traducător pe Ion Ţiriac.