Viktor Orban a privatizat industria de apărare a Ungariei. Producția de arme a țării ajunge la un apropiat al său

Stiri externe
06-10-2025 | 16:16
armata budapesta
Shutterstock

Ungaria și-a privatizat mare parte din industria de apărare, care trece din proprietatea statului membru NATO sub controlul unui apropiat al lui Viktor Orban.

 

autor
Cristian Anton

Luni, au fost semnate la Budapesta acordurile privind structura de proprietate a companiilor din industria de apărare din Ungaria, a informat Ministerul Economiei Naţionale din Ungaria (NGM), citat de Hirado.

În urma acordului preliminar semnat în luna iunie, a proceselor detaliate de audit şi a consultărilor cu partenerii internaţionali, N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (Compania Naţională pentru Inovaţie în Industria de Apărare N7 Holding), aflată sub autoritatea Ministerului Economiei Naţionale, a semnat, luni, trei contracte de vânzare-cumpărare cu 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (Compania 4iG Tehnologii Spaţiale şi de Apărare Zrt. – 4iG SDT).

Astfel, 4iG SDT va obţine o participaţie majoritară în N7 Defence Holding Zrt. (N7 Defence), va achiziţiona integral compania Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft. (Societate din Industria de Apărare cu Răspundere Limitată – Hirtenberger), precum şi o participaţie indirectă minoritară în Rheinmetall Hungary Zrt.

Patronul 4iG a mers cu Viktor Orban la Mar-a-Lago, unde s-au întâlnit cu Trump și Musk 

Grupul 4iG, care s-a impus ca lider în domeniul IT&C prin achiziţii şi contracte guvernamentale, este condus de Gellert Jaszai, apropiat al premierului Viktor Orbán. Cei doi au fost văzuţi împreună în decembrie 2024 la Mar-a-Lago, unde, potrivit profilului LinkedIn al lui Jaszai, s-au întâlnit cu Donald Trump şi Elon Musk.

Citește și
vladimir putin viktor orban
Viktor Orban ”întoarce armele”: Ungaria va doborî dronele rusești care intră pe teritoriul său. Rusia este slabă

”După vânzarea părţii din industria de apărare care este aptă pentru atragerea de capital privat, producţia şi comercializarea vor continua să servească interesele naţionale ungare”, arată ministerul maghiar.

Potrivit Ministerului Economiei Naţionale, pentru suveranitatea şi securitatea Ungariei este necesară o industrie de apărare bazată pe piaţă, care să garanteze siguranţa aprovizionării Forţelor Armate Ungare, asigurând totodată competitivitatea internaţională prin produse de înaltă calitate.

Participarea mai accentuată pe pieţele de export este singura modalitate prin care industria de apărare ungară poate beneficia mai consistent de comenzile internaţionale în creştere din domeniul apărării. Acest model facilitează accesul mai larg la programele de dezvoltare finanţate de Uniunea Europeană şi la investiţiile naţionale în domeniul apărării aflate în expansiune.

Implementarea eficientă a acestui model este posibilă doar prin intermediul unui actor din sectorul privat, care, spre deosebire de stat, poate atrage capital semnificativ în dezvoltarea industriei de apărare, fără creşterea datoriei publice şi reducând povara bugetară.

Valoarea totală a pachetelor vândute este de 185 milioane de euro

În noua structură, 4iG SDT va dobândi participaţii directe sau indirecte în şase companii prin intermediul a trei contracte separate de vânzare-cumpărare.

Conform acordului, N7 Holding va transfera, sub formă de aport, către N7 Defence, participaţiile sale în patru companii strategice din industria de apărare: Aeroplex Kft., Arzenál Fegyvergyár Zrt., Colt CZ Hungary Zrt. şi Rheinmetall Hungary Munitions Zrt.. 4iG SDT va dobândi o participaţie majoritară de 75%, plus un vot în cadrul N7 Defence.

Părţile au convenit, de asemenea, că 4iG SDT va achiziţiona 100% din compania Hirtenberger, producătoare de mortiere şi muniţii, obţinând astfel şi participaţiile deţinute de aceasta în filialele sale.

În cadrul celei de-a treia tranzacţii, N7 Holding va transfera, tot sub formă de aport, către VAB Kft. participaţia de 49% pe care o deţine în Rheinmetall Hungary Zrt., după care 4iG SDT va dobândi o participaţie majoritară de 75%, plus un vot în cadrul VAB Kft., devenind astfel acţionar indirect minoritar al Rheinmetall Hungary Zrt.

Încheierea celor trei tranzacţii este condiţionată de semnarea unor acorduri suplimentare şi de îndeplinirea anumitor condiţii. Valoarea actualizată netă a celor trei contracte de vânzare este de 72,1 miliarde de forinţi (185,18 milioane euro), iar finalizarea lor depinde de aprobările autorităţilor de concurenţă.

Preţul de vânzare s-a bazat pe evaluările independente realizate anterior de societatea de consultanţă Ernst & Young Tanácsadó Kft. Aceeaşi companie a fost cea care, pe parcursul procesului şi la finalizarea acestuia, a verificat ca tranzacţiile să nu implice ajutor de stat interzis.

Donald Trump vrea să trimită Garda Națională în orașe conduse de democrați: autoritățile contestă în instanță decizia

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Ungaria, aparare, Viktor Orban, industrie, privatizare,

Dată publicare: 06-10-2025 16:16

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Viktor Orbán: „Uniunea Europeană a decis să meargă la război”
Stiri externe
Viktor Orbán: „Uniunea Europeană a decis să meargă la război”

Uniunea Europeană a decis să meargă la război, a declarat joi, la Copenhaga, premierul ungar Viktor Orban, adăugând că acest lucru este "rău atât pentru Ungaria, cât şi pentru UE însăşi", relatează MTI.

Viktor Orban ”întoarce armele”: Ungaria va doborî dronele rusești care intră pe teritoriul său. Rusia este slabă
Stiri externe
Viktor Orban ”întoarce armele”: Ungaria va doborî dronele rusești care intră pe teritoriul său. Rusia este slabă

Viktor Orban a declarat că Ungaria va doborî dronele rusești care îi vor intra pe teritoriu, minimalizând problema acestora pentru Europa. Premierul pro-rus al Ungariei a spus că Europa este mai puternică decât Rusia, iar Ucraina nu este independentă.

Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Nu este o țară suverană”
Stiri externe
Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Nu este o țară suverană”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a minimalizat luni presupusul survol al spațiului aerian ucrainean de către drone ungare, apreciind în același timp că Ucraina vecină, aflată în război, nu este o țară suverană, întrucât depinde de Occident.

Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din țările vecine
Stiri Sociale
Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din țările vecine

Una dintre cele mai mari companii din Ungaria, deținută de un apropiat al lui Viktor Orban, a cumpărat o firmă din Brașov. Achiziția face parte din strategia de a prelua afaceri din țările vecine, pentru fonduri UE la care Ungaria nu mai are acces.  

Ungaria face lobby intens pentru Putin: „Rusia este de încredere”. Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump
Stiri externe
Ungaria face lobby intens pentru Putin: „Rusia este de încredere”. Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump

Viktor Orban l-a sunat pe Donald Trump, în timp ce ministrul maghiar de Externe Peter Szijjarto vorbea la New York cu omologul rus Serghei Lavrov, într-un demers diplomatic încrucișat, urmat de un mesaj public al Ungariei: ”Rusia este de încredere”.

Recomandări
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Stiri Justitie
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Cod roșu de inundații pe râuri din Constanța. Alerte hidrologice severe în aproape toată țara
Vremea
Cod roșu de inundații pe râuri din Constanța. Alerte hidrologice severe în aproape toată țara

Hidrologii au emis avertizări de inundații pentru mai multe județe, Constanța fiind sub cod roșu. Specialiștii Apele Române dau asigurări că râurile mari sunt sub control.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Octombrie 2025

47:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28