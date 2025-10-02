Viktor Orbán: „Uniunea Europeană a decis să meargă la război”

Uniunea Europeană a decis să meargă la război, a declarat joi, la Copenhaga, premierul ungar Viktor Orban, adăugând că acest lucru este "rău atât pentru Ungaria, cât şi pentru UE însăşi", relatează MTI.

În declaraţii pentru presă înainte de a doua zi a unui summit informal al UE, Orban a declarat că va propune ca partidul său de guvernământ, Fidesz, să lanseze o campanie de semnături în Ungaria "îndreptată împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului".

La fel ca prima zi a summitului, nici a doua "nu va fi uşoară (...), de fapt, toate propunerile de pe masă vizează războiul", a spus premierul ungar.

"Să dăm Ucrainei mai mulţi bani pentru război, să le dăm arme, să accelerăm aderarea lor la Uniunea Europeană", a continuat Orban, referindu-se la propunerile menţionate. "Totul se rezumă la război", a conchis el.

Potrivit premierului ungar, UE "şi-a prezentat strategia de război privind modul de a învinge Rusia". "Este înfiorător; este rău pentru Ungaria, cred că este rău şi pentru UE, dar presiunea este mare", a mai adăugat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













