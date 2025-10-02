Viktor Orbán: „Uniunea Europeană a decis să meargă la război”

Stiri externe
02-10-2025 | 15:12
viktor orban
IMAGO

Uniunea Europeană a decis să meargă la război, a declarat joi, la Copenhaga, premierul ungar Viktor Orban, adăugând că acest lucru este "rău atât pentru Ungaria, cât şi pentru UE însăşi", relatează MTI.

autor
Vlad Dobrea

În declaraţii pentru presă înainte de a doua zi a unui summit informal al UE, Orban a declarat că va propune ca partidul său de guvernământ, Fidesz, să lanseze o campanie de semnături în Ungaria "îndreptată împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului".

La fel ca prima zi a summitului, nici a doua "nu va fi uşoară (...), de fapt, toate propunerile de pe masă vizează războiul", a spus premierul ungar.

"Să dăm Ucrainei mai mulţi bani pentru război, să le dăm arme, să accelerăm aderarea lor la Uniunea Europeană", a continuat Orban, referindu-se la propunerile menţionate. "Totul se rezumă la război", a conchis el.

Potrivit premierului ungar, UE "şi-a prezentat strategia de război privind modul de a învinge Rusia". "Este înfiorător; este rău pentru Ungaria, cred că este rău şi pentru UE, dar presiunea este mare", a mai adăugat el.

Citește și
meloni
Giorgia Meloni critică din nou flotila pentru Gaza, după ce 22 de italieni au fost arestaţi de Israel

Sursa: Agerpres

Etichete: razboi, uniunea europeana, Viktor Orban,

Dată publicare: 02-10-2025 15:12

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
Citește și...
Giorgia Meloni critică din nou flotila pentru Gaza, după ce 22 de italieni au fost arestaţi de Israel
Stiri externe
Giorgia Meloni critică din nou flotila pentru Gaza, după ce 22 de italieni au fost arestaţi de Israel

Italia a anunţat joi că, "la acest stadiu", 22 de cetăţeni italieni ce participau la flotila pentru Gaza au fost arestaţi de Israel, o misiune umanitară pe care şefa guvernului italian a criticat-o din nou, informează AFP.

Lovitură pentru Putin. Trump dă undă verde Ucrainei să lovească “fabricile de bani” ale Rusiei cu rachete americane
Stiri externe
Lovitură pentru Putin. Trump dă undă verde Ucrainei să lovească “fabricile de bani” ale Rusiei cu rachete americane

SUA vor furniza Ucrainei informaţii provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acţiune împotriva infrastructurii energetice ruseşti, scrie Wall Street Journal (WSJ), citând responsabili americani.

Blocaj bugetar în Statele Unite: administrația trimite bugetari acasă, iar costul depășește 400 de milioane de dolari pe zi
Stiri externe
Blocaj bugetar în Statele Unite: administrația trimite bugetari acasă, iar costul depășește 400 de milioane de dolari pe zi

Situație se înrăutățește în Statele Unite la peste 24 de ore de când guvernul federal a rămas fără finanțare.

Recomandări
Dezinformarea, temă centrală la Copenhaga. Nicușor Dan prezintă „raportul Georgescu” privind influența rusă în alegeri
Stiri Politice
Dezinformarea, temă centrală la Copenhaga. Nicușor Dan prezintă „raportul Georgescu” privind influența rusă în alegeri

Joi, în Copenhaga are loc reuniunea Comunității Politice Europene la care participă și președintele Nicușor Dan.

Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei
Stiri actuale
Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei

Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea solicita, în mod voluntar, înscrierea într-un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern.

Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite
Vremea
Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Jumătate de țară este sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite. În plus, este cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Octombrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28