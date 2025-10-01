Viktor Orban ”întoarce armele”: Ungaria va doborî dronele rusești care intră pe teritoriul său. Rusia este slabă

Stiri externe
01-10-2025 | 10:26
vladimir putin viktor orban
Imago

Viktor Orban a declarat că Ungaria va doborî dronele rusești care îi vor intra pe teritoriu, minimalizând problema acestora pentru Europa. Premierul pro-rus al Ungariei a spus că Europa este mai puternică decât Rusia, iar Ucraina nu este independentă.

autor
Cristian Anton

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că țara sa este pregătită să doboare dronele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian ungar, fie accidental, fie intenționat. Remarcile sale au fost publicate pe 29 septembrie într-un interviu acordat presei locale și preluat de agenția bulgară Novinite.

În același timp însă, Orban a căutat să minimizeze riscurile reprezentate de dronele rusești care intră în țările europene, criticând ceea ce a descris ca fiind prudența exagerată a liderilor vest-europeni.

Europa este mai puternică în toate aspectele”, a susținut el într-o emisiune pro-guvernamentală, adăugând că nu a înțeles niciodată de ce națiunile europene se prezintă ca fiind slabe, în ciuda faptului că Rusia este „mai slabă din punct de vedere militar, economic și numeric”.

Citește și
firma constructii
Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din țările vecine

Comentariile vin pe fondul unor tensiuni sporite între NATO și Moscova. La începutul acestei luni, Polonia a doborât mai multe drone rusești care au traversat teritoriul său - prima dată când forțele aliate au luat astfel de măsuri de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Ungaria, prietena din UE a Rusiei, nici nu mai recunoaște Ucraina

La scurt timp după aceea, o dronă rusească a intrat în România, în timp ce trei avioane de vânătoare rusești au fost urmărite deasupra Estoniei. În Scandinavia, activitatea suspectă a dronelor deasupra Danemarcei și Norvegiei a forțat temporar închiderea aeroporturilor.

Ca răspuns la încălcările repetate, atât NATO, cât și UE au anunțat noi măsuri menite să consolideze securitatea de-a lungul frontierelor estice ale Europei. Mai mulți lideri occidentali, inclusiv președintele american Donald Trump, au cerut doborârea aeronavelor rusești dacă acestea intră în spațiul aerian aliat.

Ungaria, însă, s-a remarcat mult timp ca unul dintre cei mai prietenoși membri ai UE și NATO cu Moscova, opunându-se frecvent sancțiunilor împotriva Rusiei și blocând sprijinul militar pentru Ucraina.

Cu doar câteva zile mai devreme, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că drone de recunoaștere, aparent din Ungaria, au trecut pe teritoriul ucrainean. Budapesta a respins această afirmație, ministrul de externe Peter Szijjarto respingând acuzațiile.

Orban a mers mai departe, afirmând că, chiar dacă astfel de drone ar fi trecut granița, nu ar fi contat prea mult, deoarece, în opinia sa, „Ucraina nu este o țară independentă” din cauza dependenței sale de ajutorul occidental.

NATO și UE colaborează la zidul european de drone și scuturi antiaeriene, pentru a răspunde provocărilor Rusiei

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, Ungaria, drone, războiul din Ucraina, Viktor Orban, doborat,

Dată publicare: 01-10-2025 10:26

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Nu este o țară suverană”
Stiri externe
Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Nu este o țară suverană”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a minimalizat luni presupusul survol al spațiului aerian ucrainean de către drone ungare, apreciind în același timp că Ucraina vecină, aflată în război, nu este o țară suverană, întrucât depinde de Occident.

Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din țările vecine
Stiri Sociale
Un apropiat al lui Viktor Orban a cumpărat o importantă firmă din Brașov. De ce ”vânează” Ungaria companii din țările vecine

Una dintre cele mai mari companii din Ungaria, deținută de un apropiat al lui Viktor Orban, a cumpărat o firmă din Brașov. Achiziția face parte din strategia de a prelua afaceri din țările vecine, pentru fonduri UE la care Ungaria nu mai are acces.  

Derapaj incredibil al Budapestei. Contracandidatul lui Viktor Orban, atacat după ce a spus că Oradea este pământ românesc
Stiri Diverse
Derapaj incredibil al Budapestei. Contracandidatul lui Viktor Orban, atacat după ce a spus că Oradea este pământ românesc

Contracandidatul lui Viktor Orban în alegerile legislative din 2026, Peter Magyar, a fost atacat de vicepremierul Ungariei pentru că a spus, într-o vizită în România, că Oradea este pământ românesc.  

Trump cere Europei să nu mai cumpere gaze din Rusia, ci din SUA: ”Vreți furnizor aliat, nu dușman”. ”Prietenul” Orban nu vrea
Stiri externe
Trump cere Europei să nu mai cumpere gaze din Rusia, ci din SUA: ”Vreți furnizor aliat, nu dușman”. ”Prietenul” Orban nu vrea

Donald Trump a transmis Europei să nu mai importe gaze și petrol din Rusia și să cumpere în schimb din SUA, dacă vrea ca Washingtonul să devină mai dur față de Moscova. ”Prietenul” Viktor Orban este cel mai vehement adversar al acestui scenariu.

Ungaria tânjește după coaliția China-Rusia care urmărește înfrângerea ”inamicului” SUA. ”China conduce noua ordine mondială”
Stiri externe
Ungaria tânjește după coaliția China-Rusia care urmărește înfrângerea ”inamicului” SUA. ”China conduce noua ordine mondială”

”China își asumă angajamentul de a conduce o nouă ordine mondială”, titrează o agenție maghiară de presă controlată de Viktor Orban, într-un articol din care răzbate prin toți porii admirația față de lupta contra SUA, conduse de prietenul Donald Trump.

Recomandări
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor
Stiri actuale
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.  

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28