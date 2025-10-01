Viktor Orban ”întoarce armele”: Ungaria va doborî dronele rusești care intră pe teritoriul său. Rusia este slabă

Viktor Orban a declarat că Ungaria va doborî dronele rusești care îi vor intra pe teritoriu, minimalizând problema acestora pentru Europa. Premierul pro-rus al Ungariei a spus că Europa este mai puternică decât Rusia, iar Ucraina nu este independentă.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că țara sa este pregătită să doboare dronele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian ungar, fie accidental, fie intenționat. Remarcile sale au fost publicate pe 29 septembrie într-un interviu acordat presei locale și preluat de agenția bulgară Novinite.

În același timp însă, Orban a căutat să minimizeze riscurile reprezentate de dronele rusești care intră în țările europene, criticând ceea ce a descris ca fiind prudența exagerată a liderilor vest-europeni.

[Hungarian PM Orban]: I never understood why we speak as if we are weak. Russia cannot harm us. Compared to us, Russia is weak. Militarily weak, economically weak, weak in population. We are the strong ones. We should behave like a strong community. Instead we act as if we’re the… pic.twitter.com/pXdefz2Nng — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 30, 2025

„Europa este mai puternică în toate aspectele”, a susținut el într-o emisiune pro-guvernamentală, adăugând că nu a înțeles niciodată de ce națiunile europene se prezintă ca fiind slabe, în ciuda faptului că Rusia este „mai slabă din punct de vedere militar, economic și numeric”.

Comentariile vin pe fondul unor tensiuni sporite între NATO și Moscova. La începutul acestei luni, Polonia a doborât mai multe drone rusești care au traversat teritoriul său - prima dată când forțele aliate au luat astfel de măsuri de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Ungaria, prietena din UE a Rusiei, nici nu mai recunoaște Ucraina

La scurt timp după aceea, o dronă rusească a intrat în România, în timp ce trei avioane de vânătoare rusești au fost urmărite deasupra Estoniei. În Scandinavia, activitatea suspectă a dronelor deasupra Danemarcei și Norvegiei a forțat temporar închiderea aeroporturilor.

Ca răspuns la încălcările repetate, atât NATO, cât și UE au anunțat noi măsuri menite să consolideze securitatea de-a lungul frontierelor estice ale Europei. Mai mulți lideri occidentali, inclusiv președintele american Donald Trump, au cerut doborârea aeronavelor rusești dacă acestea intră în spațiul aerian aliat.

Ungaria, însă, s-a remarcat mult timp ca unul dintre cei mai prietenoși membri ai UE și NATO cu Moscova, opunându-se frecvent sancțiunilor împotriva Rusiei și blocând sprijinul militar pentru Ucraina.

Cu doar câteva zile mai devreme, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că drone de recunoaștere, aparent din Ungaria, au trecut pe teritoriul ucrainean. Budapesta a respins această afirmație, ministrul de externe Peter Szijjarto respingând acuzațiile.

Orban a mers mai departe, afirmând că, chiar dacă astfel de drone ar fi trecut granița, nu ar fi contat prea mult, deoarece, în opinia sa, „Ucraina nu este o țară independentă” din cauza dependenței sale de ajutorul occidental.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













