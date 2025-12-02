VIDEO. Președintele Venezuelei îl sfidează zâmbind pe Donald Trump. Nicolas Maduro a dansat techno în fața fanilor

02-12-2025 | 11:44
Președintele venezuelean Nicolás Maduro a respins cu zâmbetul pe buze presiunile crescânde din partea SUA, spunând în fața poporului său că va rămâne ferm și jurând în fața cetățenilor  „loialitate absolută”.

Cristian Matei

„Fiți siguri că nu vă voi dezamăgi niciodată. În niciun caz!”, a declarat el în fața mulțimii adunate la Caracas.

Acolo, el și-a încurajat susținătorii și a dansat pe o melodie techno inspirată de un discurs recent în care a făcut apel la „pace pentru totdeauna” – în limba engleză.

Referindu-se la impasul cu SUA, Maduro a spus că Venezuela nu va accepta „nici pacea sclavilor, nici pacea coloniilor!”.

„Vrem pace, dar pace cu suveranitate, egalitate, libertate!”, a adăugat el, potrivit Associated Press.

Președintele american Donald Trump a confirmat, duminică, că a avut recent o conversație telefonică cu Maduro. El a refuzat să comenteze detaliile convorbirii, care a fost dezvăluită pentru prima dată de The New York Times. De asemenea, ministerul venezuelan al comunicațiilor nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la această convorbire.

De la revenirea în funcție, Trump a intensificat presiunea asupra lui Maduro și a aliaților săi, inclusiv prin dublarea la 50 de milioane de dolari a recompensei pentru informații care duc la arestarea liderului venezuelean sub acuzația de narcoterorism.

În 2020, Maduro a fost acuzat că a condus Cartelul de los Soles, pe care Departamentul de Stat al SUA l-a desemnat ca organizație teroristă străină.

Trump analizează, de asemenea, posibilitatea de a efectua atacuri asupra continentului venezuelean, după ce a efectuat o serie de atacuri împotriva navelor suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific.

Sursa: Associated Press

