Ultimatumul lui Trump către Maduro: pleacă acum sau nu supraviețuiește. Doar așa îi garantează „libera trecere"

01-12-2025 | 09:00
Președintele Trump i-a dat președintelui venezuelean Nicolás Maduro un ultimatum ferm, pe fondul tensiunilor crescânde cu această țară sud-americană, cerându-i să demisioneze și să plece. Doar așa îi garantează siguranța.

În timpul unei convorbiri telefonice între Trump și Maduro, președintele socialist a cerut să i se permită să păstreze controlul asupra armatei venezuelene dacă va pregăti terenul pentru alegeri libere în țară. Maduro ar fi cerut, de asemenea, amnistie globală pentru toate presupusele sale infracțiuni, arată publicația New York Post.

Refuzul lui Trump în ambele privințe a fost rapid, acesta urmând cu o ofertă de nerefuzat: pleacă acum sau altfel...

Discuțiile dintre cei doi s-au întrerupt rapid, un politician american plângându-se duminică că „războiul” în curs dintre cele două părți este deja mai dăunător decât cel din Vietnam pentru SUA.

„Avem un război care se desfășoară prin fentanil, prin opioide, prin cocaină”, a declarat senatorul american Dave McCormick pentru „Fox News Sunday”, referindu-se la avalanșa de droguri din Venezuela către SUA, pentru care Trump îl învinovățește pe Maduro și pe care încearcă să o oprească.

„A ucis 100.000 de americani anul trecut”, a spus McCormick despre traficul de droguri. „Este de două ori mai mult decât numărul de persoane care au murit în opt ani de război în Vietnam – 4.000 de locuitori din Pennsylvania”.

Convorbire telefonică Trump-Maduro

După ce convorbirea telefonică dintre Trump și Maduro nu a dus la o detensionare a situației, președintele SUA a anunțat că va închide spațiul aerian din jurul țării sud-americane, în timp ce cea mai mare navă de război a Americii, USS Gerald F. Ford, și o unitate expediționară a marinei – capabilă de invazie amfibie – plutesc în larg.

Trump a avertizat, de asemenea, în weekend că operațiunile militare în Venezuela ar putea începe „foarte curând”.

Trump a declarat duminică reporterilor că a vorbit recent cu Maduro, adăugând: „Nu aș spune că a mers bine sau rău”.

Conform New York Times, convorbirea tensionată dintre Trump și Maduro ar fi avut loc la sfârșitul săptămânii din 16 noiembrie, la doar câteva zile după ce Trump a declarat că este deschis la discuții cu dictatorul.

Se pare că în cadrul convorbirii, echipele lui Trump și Maduro au discutat detaliile unei eventuale predări ale președintelui Venezuelei, având în vedere că Departamentul de Stat a pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul său.

Trump l-a informat pe Maduro în timpul discuției că el, soția și fiul său vor avea voie să părăsească Venezuela în siguranță, dar trebuie să o facă imediat, au declarat surse politice.

„Mai întâi, Maduro a cerut amnistie globală pentru toate crimele comise de el și grupul său, dar cererea a fost respinsă”, a declarat pentru Herald o sursă familiarizată cu convorbirea.

„În al doilea rând, au cerut să păstreze controlul asupra forțelor armate — similar cu ceea ce s-a întâmplat în Nicaragua în 1991 cu Violeta Chamorro. În schimb, ar fi permis alegeri libere”, a adăugat sursa.

Trump a intensificat presiunea asupra Venezuelei și a avertizat că SUA vor viza în curând rețelele de trafic de droguri „pe uscat”.

De sâmbătă, spațiul aerian a fost închis deasupra Venezuelei

Sâmbătă, el a anunțat pe rețelele de socializare că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „închis în întregime”, alimentând temerile privind un război iminent în această țară sud-americană cu 28 de milioane de locuitori.

Măsurile au fost luate după ce Administrația Federală a Aviației a emis un avertisment de siguranță cu privire la „intensificarea activității militare în Venezuela și în jurul acesteia”, ceea ce a determinat mai multe companii aeriene importante să își suspende zborurile către această țară.

Venezuela a ripostat prin revocarea drepturilor de operare ale companiilor Iberia, TAP, Avianca, Latam, Colombia, Turkish Airlines și GOL, izolând și mai mult această țară din America Latină.

Maduro și aliații săi au condamnat aceste evoluții ca fiind o formă de agresiune „colonială” americană, acuzând administrația Trump că încearcă să folosească forța militară pentru a pune mâna pe vastele rezerve de petrol ale țării.

În timp ce Casa Albă acuză bandele venezuelene de traficul ilegal de opiacee și cocaină către SUA, un raport al DEA din 2019 a constatat că cea mai mare parte a fentanilului – principala cauză a deceselor prin supradoză în SUA – provine din Mexic, prin intermediul precursorilor expediați din China.

Venezuela a fost una dintre cele 23 de țări pe care Trump le-a declarat în septembrie „țări importante de tranzit sau de producție a drogurilor ilicite”, alături de China, India, Mexic și Republica Dominicană.

În ciuda escaladării situației militare din Caraibe, senatorul Markwayne Mullin a subliniat că Trump a fost clar că nu va trimite trupe terestre în țara latino-americană aflată în conflict.

„Nu, a spus foarte clar că nu vom trimite trupe în Venezuela. Ceea ce încercăm să facem este să ne protejăm propriile țărmuri”, a declarat Mullin duminică pentru emisiunea „State of the Union” de la CNN.

Statele Unite desfășoară o campanie concentrată pe mare încă din septembrie, atacând presupuse ambarcațiuni cu droguri provenite din Venezuela și alte țări din America Latină.

De atunci, administrația a efectuat cel puțin 21 de atacuri ucigătoare asupra unor ambarcațiuni mici. Într-unul dintre aceste bombardamente, SUA ar fi ucis supraviețuitori după ce au bombardat o barcă cu droguri în apropiere de Trinidad, într-un atac numit „double tap”, la ordinul șefului Pentagonului, Pete Hegseth, de a „ucide pe toată lumea” – lucru pe care acesta îl neagă.

Criticii și experții în drepturile omului au condamnat bombardamentele ca fiind execuții extrajudiciare, iar Congresul a deschis anchete cu privire la presupusul atac „double tap”.

Sursa: New York Post

