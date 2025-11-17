Maduro strigă „pace”, în timp ce Trump a trimis cel mai mare portavion american în apropierea Venezuelei. Ce ar putea urma

Stiri externe
17-11-2025 | 09:22
Situație tot mai tensionată între Statele Unite și Venezuela. Cel mai mare portavion american a intrat, duminică, în Caraibe, împreună cu un grup de luptă care se adaugă trupelor americane deja prezente în regiune.

Statele Unite au anunțat și că vor desemna un cartel de droguri - format din membri ai armatei venezuelene - drept organizație teroristă externă.

Asta ar permite armatei americane să bombardeze inclusiv bazele militare ale regimului Maduro. Președintele Donald Trump s-a declarat totuși dispus să stea de vorbă cu oficialii de la Caracas.

Portavionul cu propulsie nucleară USS Gerald Ford a ajuns în teatrul de acțiune din Caraibe. Fortăreața plutitoare are la bord peste 4.000 de marinari și zeci de aeronave multirol.

Iar din grupul său de luptă mai fac parte trei distrugătoare lansatoare de rachete de croazieră. În zonă mai sunt desfășurați alți 15.000 de militari, în special în baza americană din Puerto Rico.

Nicolas Maduro
Maduro numește „iresponsabile” exerciţiile SUA cu Trinidad şi Tobago. El acuză manevrele că amenință Venezuela

Motivul oficial este sprijinirea misiunii Comandamentului Sudic al SUA de a combate narco-terorismul. Dar, la începutul acestei săptămâni, un oficial militar american a declarat sub anonimat pentru o publicație că s-ar pregăti terenul pentru o posibilă acțiune militară în Venezuela.

Iar Donald Trump sugerează ce ar putea să se întâmple.

Donald Trump, președintele SUA: „Odată cu desemnarea acelui cartel asociat cu Maduro (drept organizație teroristă), asta înseamnă că Guvernul SUA poate viza activele sau infrastructura lui Maduro din Venezuela? Ne permite să facem asta. Dar nu am spus că vom face acest lucru. Și este posibil să purtăm unele discuții cu Maduro și vom vedea cum vor evolua. Ei ar dori să vorbească”.

Între timp, președintele Venezuelei vorbește despre pace.

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei: „Să facem totul pentru pace. După cum spunea și John Lennon, nu? Ce cântec frumos! Tineri, ascultați cu atenție versurile. E un imn pentru toate epocile și generațiile, un dar făcut de John Lennon umanității. Trăiască memoria eternă a unui mare poet și muzician, John Lennon”.

Pe de altă parte, regimul Maduro a elaborat planuri ce prevăd „unități militare mici” în peste 280 de locuri, care să desfășoare acte de sabotaj pentru a respinge forțele străine. S-ar teme de grupări trimise să provoace haos pe străzile din Caracas.

Cedric Leighton, analist militar: „Ce s-ar putea întâmpla în cazul în care SUA lansează o operațiune și, să zicem, capturează un oraș ori o bază militară, ei bine, apărătorii venezueleni s-ar „topi” în zonele rurale ori în mahalalele de la periferie, de unde ar putea lansa o campanie de gherilă împotriva forțelor invadatoare. E ceva ce armata venezueleană chiar a exersat”.

În acest context, Nicolas Maduro a calificat drept "iresponsabile" noile exerciţii militare ale americanilor împreună cu statul Trinidad Tobago, vecin cu Venezuela.

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei: Gata cu războaiele nesfârșite și injuste, ca în Libia ori Afganistan!
Reporter: Aveți un mesaj și pentru președintele Trump?
Nicolas Maduro: Mesajul meu este pace! Pace!

Din septembrie, Statele Unite au efectuat cel puțin 22 de lovituri aeriene în Caraibe și Pacific împotriva unor bărci prezentate ca fiind ale traficanţilor de droguri.

Atacurile s-au fi soldat cu cel puțin 80 de morți, dar Venezuela susține că cei uciși ar fi în realitate pescari, nu traficanți de droguri.

