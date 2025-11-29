Trump, amenințare mascată pentru Maduro. Liderul SUA i-ar fi dat un ultimatum drastic președintelui Venezuelei

Stiri externe
29-11-2025 | 19:36
În Caraibe, conflictul dintre Statele Unite și Venezuela e tot mai tensionat.

Într-un mesaj postat pe propria rețea socială președintele american Donald Trump a anunțat: "Către toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și traficanții de persoane: vă rugăm să considerați spațiul aerian de deasupra și din împrejurimile Venezuelei ca fiind închis în întregime".

Mulți au luat mesajul liderului de la Casa Albă drept o amenințare mascată pentru președintele Maduro.

Presa americană susține că Trump a discutat cu el la telefon, zilele trecute, și i-ar fi dat un ultimatum: să renunțe la putere și să plece în exil.

Altfel, Statele Unite ar trece la etapa a doua a operațiunilor militare în Venezuela: bombardarea bazelor militare.

Donald Trump
SUA intensifică operațiunile antidrog din America de SUA. Venezuela acuză un „război mascat” pentru schimbarea regimului

Maduro strigă „pace”, în timp ce Trump a trimis cel mai mare portavion american în apropierea Venezuelei. Ce ar putea urma
Stiri externe
Maduro strigă „pace”, în timp ce Trump a trimis cel mai mare portavion american în apropierea Venezuelei. Ce ar putea urma

Situație tot mai tensionată între Statele Unite și Venezuela. Cel mai mare portavion american a intrat, duminică, în Caraibe, împreună cu un grup de luptă care se adaugă trupelor americane deja prezente în regiune.

SUA intensifică operațiunile antidrog din America de SUA. Venezuela acuză un „război mascat” pentru schimbarea regimului
Stiri externe
SUA intensifică operațiunile antidrog din America de SUA. Venezuela acuză un „război mascat” pentru schimbarea regimului

Președintele Trump a dat de înțeles că a luat o decizie pentru Venezuela. Administrația americană îl acuză pe liderul țării Nicolás Maduro că este șeful unui cartel și oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui.

 

Maduro numește „iresponsabile” exerciţiile SUA cu Trinidad şi Tobago. El acuză manevrele că amenință Venezuela
Stiri externe
Maduro numește „iresponsabile” exerciţiile SUA cu Trinidad şi Tobago. El acuză manevrele că amenință Venezuela

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a calificat, sâmbătă, drept „iresponsabile” noile exerciţii militare ale Trinidad şi Tobago cu Statele Unite, ale căror operaţiuni în Marea Caraibelor împotriva traficului de droguri irită Caracasul.  

Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”
Stiri Politice
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”

Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete, afirmă fostul consilier prezidențial pe probleme de politică internă Ludovic Orban, demis recent de șeful statului.

Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”
Stiri Politice
Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză Guvernul Bolojan că, după cinci luni de mandat, a slăbit statul de drept și capacitatea instituțională, cu 40.000 de bugetari plecați, salarii înghețate și o sărăcie în creștere.

Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american
Stiri externe
Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american

O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

