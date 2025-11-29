Trump, amenințare mascată pentru Maduro. Liderul SUA i-ar fi dat un ultimatum drastic președintelui Venezuelei

În Caraibe, conflictul dintre Statele Unite și Venezuela e tot mai tensionat.

Într-un mesaj postat pe propria rețea socială președintele american Donald Trump a anunțat: "Către toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și traficanții de persoane: vă rugăm să considerați spațiul aerian de deasupra și din împrejurimile Venezuelei ca fiind închis în întregime".

Mulți au luat mesajul liderului de la Casa Albă drept o amenințare mascată pentru președintele Maduro.

Presa americană susține că Trump a discutat cu el la telefon, zilele trecute, și i-ar fi dat un ultimatum: să renunțe la putere și să plece în exil.

Altfel, Statele Unite ar trece la etapa a doua a operațiunilor militare în Venezuela: bombardarea bazelor militare.

