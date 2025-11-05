„Sunt mai celebru decât Taylor Swift în SUA”. Scandalul dintre Donald Trump și Nicolas Maduro continuă

Stiri externe
05-11-2025 | 09:51
nicolas maduro
Getty

Nicolas Maduro a apreciat marţi că este „mai celebru" decât artiştii Taylor Swift sau Bad Bunny ca urmare a acoperirii mediatice de către mass-media americane a crizei dintre ţara sa şi Washington, care a desfăşurat nave de război în Caraibe.

autor
Sabrina Saghin

Sunt uimit să văd fotografia mea şi imaginea mea la Fox News şi CNN şi îmi spun 'la naiba, până unde ai ajuns, Nico'", a declarat Maduro în timpul unui eveniment al formaţiunii sale, Partidul Socialist Unificat din Venezuela (PSUV), eveniment difuzat la televiziunea de stat.

Maduro se compară cu artiștii internaționali

„Mi-am spus: 'la naiba, sunt celebru'. Sunt mai celebru decât Taylor Swift în SUA în acest moment, decât Karol G (cântăreaţă columbiană). Sunt mai celebru decât Bad Bunny. Îmi vine chiar să înregistrez un disc", a adăugat Maduro râzând.

SUA au desfăşurat o armada în Caraibe, oficial pentru o operaţiune antidrog ce vizează în special Venezuela, în timp ce preşedintele Donald Trump a recunoscut că a autorizat operaţiuni ale CIA în această ţară.

În opinia lui Nicolas Maduro, Washingtonul se serveşte de traficul de droguri ca pretext „pentru a impune o schimbare de regim" la Caracas şi a putea controla petrolul venezuelean.

Citește și
trupe sua, soldati sua, soldati americani
Ministrul Apărării: ”Trupele americane sunt și vor rămâne în România”. Ce o să trimită SUA pe teritoriul nostru

Justiţia americană oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui, iar Donald Trump a estimat la sfârşitul săptămânii trecute că zilele lui Maduro la putere sunt numărate, respingând totodată posibilitatea unui război cu Venezuela.

„De ce se tem de mine? Dacă nu eu, atunci e un popor în picioare, în luptă (...) stăpân al propriului destin, care nu va fi niciodată umilit", a declarat Maduro.

SUA desfășoară operațiuni în Caraibe

SUA au lansat marţi o nouă lovitură în Pacificul de Est contra unei nave a unor presupuşi traficanţi de droguri, ucigând două persoane.

De la începutul lui septembrie, Washingtonul întreprinde lovituri aeriene regulate în Pacific şi mai ales în Caraibe contra unor nave pe care le prezintă ca aparţinând unor traficanţi de droguri.

În total, administraţia lui Donald Trump a revendicat distrugerea a 17 ambarcaţiuni, fără a aduce însă dovezi privind existenţa unor legături între echipajele acestora şi traficul de droguri, ucigând cel puţin 65 de persoane.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, maduro,

Dată publicare: 05-11-2025 09:51

Articol recomandat de sport.ro
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
Citește și...
Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații
Stiri externe
Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații

Congresmenii republicani şi democraţi au criticat marţi Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate naţională, inclusiv despre retragerea trupelor din România.

 

Ministrul Apărării: ”Trupele americane sunt și vor rămâne în România”. Ce o să trimită SUA pe teritoriul nostru
Stiri Diverse
Ministrul Apărării: ”Trupele americane sunt și vor rămâne în România”. Ce o să trimită SUA pe teritoriul nostru

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că "prezenţa americană este şi va rămâne" în România, iar Statele Unite ale Americii sunt principalul partener strategic în apărare.

Ședință a coaliției. Prima întâlnire a lui Bolojan cu liderii PSD care i-au cerut să explice Parlamentului decizia SUA
Stiri Politice
Ședință a coaliției. Prima întâlnire a lui Bolojan cu liderii PSD care i-au cerut să explice Parlamentului decizia SUA

Coaliţia de guvernare s-a reunit, marţi, la ora 14:00 și a reluat discuţiile privind reforma pensiilor magistraţilor şi reforma administraţiei.

Recomandări
Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații
Stiri externe
Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații

Congresmenii republicani şi democraţi au criticat marţi Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate naţională, inclusiv despre retragerea trupelor din România.

 

Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos
Stiri actuale
Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos

România a semnat contractul pentru cumpărarea celor 18 avioane de vânătoare F-16, de la Regatul Țărilor de Jos. Aeronavele au ajuns deja la noi în țară.

Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Stiri actuale
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Noiembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28