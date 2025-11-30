Americanii, gata să folosească forța în Venezuela, pentru a răsturna regimul Maduro. Primul pas pe care îl vor face

Urmează o săptămână tensionată în Caraibe. Sunt tot mai multe semne că Statele Unite ar avea de gând să intensifice campania îndreptată împotriva Venezuelei.

Statul sud-american este în plină blocadă maritimă și aeriană. Potrivit presei americane, în culise continuă un du-te-vino diplomatic. Americanii îi cer președintelui Maduro să renunțe la putere, însă acesta, deocamdată, rezistă.

La doar câteva ore după ce Donald Trump le-a transmis venezuelenilor că spațiul lor aerian este închis, Ministerul de Externe de la Caracas a condamnat declarația, pe care a numit-o „o amenințare colonialistă, ilegală și nejustificată”. În semn de sfidare, aviația militară venezueleană a organizat un show aviatic în Maracay, un oraș din centrul țării.

Maria Elena Centeno, localnică: „Trebuie să mergem mai departe, dar viețile noastre se prăbușesc”.

Maribel Guedez, sociolog: „Este un abuz, un abuz de putere. Doar pentru că te consideri o putere globală, îți permiți să închizi cerul altcuiva? Avem deja o blocadă navală, iar acum și una aeriană. Imaginează-ți amploarea unei asemenea situații”.

Statele Unite au transmis pe diferite canale că sunt gata să folosească forța pentru a-l înlătura pe Nicolas Maduro de la putere, dacă nu pleacă de bunăvoie, potrivit Wall Street Journal. Oficiali americani spun că primul pas ar fi declanșarea unor operațiuni secrete, cu scopul de a destabiliza regimul de la Caracas.

Stefano Pozzebon, corespondent CNN Caracas: „Timpul pentru negocieri este, poate, de domeniul trecutului. Maduro a fost văzut frecvent înconjurat de bărbați în uniforme, iar el însuși poartă uniformă militară. Din nou, un indiciu că am putea asista în curând la o formă de confruntare militară între Caracas și Washington”.

Pe de altă parte, Maduro ar fi promis americanilor că va ceda puterea treptat, dar Statele Unite nu au acceptat această opțiune. Cert e că blocada americană are efecte crunte asupra economiei statului sud-american.

Manuel Sutherland, profesor, Centrul pentru Studii de Dezvoltare, Universitatea Centrală din Venezuela: „Oamenii de afaceri, atât cei din țară, cât și cei din străinătate, sunt reticenți să investească în Venezuela până nu înțeleg mai bine situația. Trebuie să ne amintim că țara se confruntă acum cu o blocadă severă. Nu poate atinge o redresare economică în asemenea condiții”.

Pe de altă parte, acțiunile armatei americane în Caraibe au intrat în vizorul comisiilor de profil din Congresul american. Atât republicanii, cat și democrații au promis că vor cere explicații după ce s-a aflat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, ar fi ordonat subalternilor să nu lase supraviețuitori în primul atac, din septembrie, asupra unei ambarcațiuni a traficanților de droguri.

