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Documentul ar putea constitui baza uneia dintre cele mai mari restructurări de datorii din istorie, transmite Reuters, preluată de News.ro.

Potrivit documentului de aproape 200 de pagini, guvernul socialist, aflat la putere din 1999, estimează că produsul intern brut al Venezuelei se va dubla în următorii cinci ani, ajungând la 200,9 miliarde de dolari. Datoria totală a ţării este evaluată la 237,5 miliarde de dolari, reprezentând 242% din PIB la sfârşitul anului 2025.

Venezuela, ţară bogată în resurse petroliere, traversează de peste un deceniu o criză economică profundă, marcată de penuria produselor de strictă necesitate, întreruperi ale alimentării cu energie electrică şi exodul a milioane de persoane. Gestionarea defectuoasă a economiei şi sancţiunile americane impuse guvernului fostului preşedinte Nicolas Maduro au accentuat izolarea ţării de sistemul financiar internaţional.

Venezuela a intrat în incapacitate de plată în 2017 şi a rămas în mare parte exclusă de pe pieţele internaţionale de capital până la capturarea lui Maduro de către forţele americane, în ianuarie anul acesta. Fostul preşedinte se află în detenţie în Statele Unite, fiind acuzat de trafic de droguri şi alte infracţiuni.

Guvernul venezuelean recunoaşte în document că datoria publică este nesustenabilă, ca urmare a sancţiunilor financiare, reducerii veniturilor din hidrocarburi şi dezechilibrelor macroeconomice acumulate de-a lungul anilor. Autorităţile intenţionează să adopte un plan de restructurare „clar şi credibil”, care să implice toate categoriile de creditori.

Datoria aferentă euroobligaţiunilor Venezuelei totalizează 110,1 miliarde de dolari, inclusiv dobânzi restante de 45,9 miliarde de dolari. În ceea ce priveşte împrumuturile bilaterale, Venezuela datorează Chinei 16,68 miliarde de dolari, iar Rusiei 5,08 miliarde de dolari.

Documentul precizează însă că cel puţin 35 de miliarde de dolari din obligaţiile nefinanciare ale companiei petroliere de stat PDVSA reprezintă datorii în interiorul sectorului public. Prin urmare, suma totală de 237,5 miliarde de dolari nu reprezintă exclusiv obligaţii faţă de creditorii externi.

Obligaţiunile suverane venezuelene şi cele emise de PDVSA s-au apreciat cu peste patru cenţi pentru fiecare dolar de valoare nominală, după publicarea documentului.

Venezuela estimează o creștere economică de 5% în acest an

Fondul Monetar Internaţional a anunţat că analizează informaţiile furnizate de autorităţile venezuelene, subliniind că restabilirea sustenabilităţii fiscale şi a datoriei reprezintă obiective esenţiale pentru stabilizarea şi redresarea economiei. Reluarea relaţiilor cu FMI deschide inclusiv perspectiva accesului Venezuelei la sprijin financiar din partea instituţiei.

Redresarea sectorului petrolier ocupă un loc central în strategia economică a guvernului. Autorităţile estimează că producţia de petrol va creşte în medie cu 9,1% pe an, ajungând la 2,9 milioane de barili pe zi în 2036, faţă de puţin peste un milion de barili pe zi anul trecut.

Veniturile din exporturile de petrol sunt estimate la 30,1 miliarde de dolari în acest an, în timp ce veniturile publice nete din hidrocarburi ar urma să crească de la 12,8 miliarde de dolari în 2026 la 18,4 miliarde de dolari în 2031.

Preşedinta interimară Delcy Rodriguez a făcut din atragerea investiţiilor internaţionale o prioritate, în special în sectorul petrolului şi gazelor naturale. Autorităţile au modificat legislaţia petrolieră pentru a facilita accesul capitalului privat şi au obţinut deja angajamente de investiţii din partea unor companii.

Guvernul estimează o creştere economică de 5% în acest an şi anticipează că inflaţia, deşi va creşte iniţial, se va tempera pe termen mediu, până la o medie de 24%.

Investitorii aşteaptă însă în continuare o analiză detaliată a sustenabilităţii datoriei, care să stabilească ce sume îşi poate permite Venezuela să ramburseze, în funcţie de fluxurile financiare anticipate, acumularea rezervelor şi costurile totale ale serviciului datoriei. Autorităţile venezuelene nu au precizat când va fi publicată această analiză.