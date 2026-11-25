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Juraţii au respins, însă, capătul de acuzare considerat cel mai grav din acest dosar, cel de constituire a unui grup infracţional organizat în vederea însuşirii ilegale a proprietăţii intelectuale, potrivit Agerpres.

„Timp de decenii, Huawei şi trei dintre filialele sale şi-au desfăşurat activitatea în Statele Unite pe baza minciunilor şi a furturilor. Datorită muncii FBI şi a procurorilor noştri federali, cei care s-au dedat la aceste activităţi infracţionale vor fi traşi la răspundere", a declarat cu satisfacţie procurorul general SUA, Todd Blanche, citat în comunicat.

La iniţierea urmăririi penale, procurorul din Brooklyn a susţinut că mai multe filiale ale Huawei au fost implicate în furtul de secrete industriale între anii 2000 şi 2020.

Grupul a fost acuzat, printre altele, că a încercat să recruteze angajaţi ai companiilor americane de telecomunicaţii, obţinând de la aceştia, totodată, informaţii tehnologice.

Potrivit DoJ, a fost vorba despre "coduri sursă şi manuale de utilizare pentru routere de internet, tehnologii de antene şi tehnologii de testare a roboţilor".

Aceste informaţii i-au permis să dezvolte produse similare cu cele ale concurenţilor săi, comercializate la preţuri mai mici, potrivit acuzării.

Afacerile cu Iranul

În 2013, Huawei a lansat chiar, potrivit acuzării, un program intern prin care oferea prime angajaţilor care obţineau secrete industriale de la concurenţi.

Grupul a fost, de asemenea, găsit vinovat că a „ajutat regimul iranian (...) să supravegheze şi să cenzureze accesul utilizatorilor săi la internet", potrivit comunicatului DoJ.

Directoarea financiară a companiei şi fiica fondatorului grupului, Meng Wanzhou, a fost inculpată în acelaşi dosar, dar a încheiat un acord de amânare a urmăririi penale cu autorităţile americane în 2021.

Procedura a fost lansată în timpul primului mandat al preşedintelui american Donald Trump, pe fondul războiului comercial dintre Statele Unite şi China.

Administraţia Trump a invocat un risc de spionaj în favoarea guvernului chinez şi a plasat, încă din 2019, compania Huawei pe o listă care i-a blocat accesul la furnizorii americani.

În 2020, autoritatea americană de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, FCC, a desemnat-o drept un risc la adresa securităţii naţionale.

Această politică, continuată sub administraţia Joe Biden, a izolat Huawei de piaţa americană, unde produsele sale nu se mai vând astăzi, ceea ce nu o împiedică însă să fie cel mai mare producător de echipamente telecom din lume.

Pronunţarea sentinţei împotriva Huawei va avea loc pe 14 septembrie 2027.