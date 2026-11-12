Valoarea totală a restanțelor înregistrate de firmele din România la bugetul de stat și bugetele sociale a ajuns la 79,4 miliarde de lei în trimestrul al treilea din 2026, în creștere cu 1,8 miliarde de lei (+2,3%) față de cele 77,6 miliarde de lei raportate în trimestrul al doilea, fiind cel mai ridicat nivel de la finalul anului 2024, indică datele platformei de analiză financiară RisCo.ro, potrivit Agerpres.

Totodată, numărul firmelor cu datorii neachitate a urcat la 48.781, cu peste 750 mai multe decât în trimestrul anterior (48.028). Ca și în trimestrele precedente, cele mai mari restanțe provin din domenii precum construcțiile, comerțul și transporturile.

Datoriile către bugetele sociale au crescut accelerat

Conform analizei, bugetul de stat concentrează aproape trei sferturi din datorii.

„Obligațiile către bugetul de stat continuă să reprezinte majoritatea restanțelor, cu un total de 58 de miliarde de lei în T3/2026, adică 73% din total. Din această sumă, 1,2 miliarde de lei sunt contestate de firme, față de 1,7 miliarde de lei în trimestrul anterior. Cele mai rapide creșteri apar însă la bugetele sociale. Datoriile către bugetul asigurărilor sociale au urcat la 15,9 miliarde de lei, cu 6,5% mai mult decât în T2/2026, din care 30,6 milioane de lei sunt contestate. Restanțele către bugetul de sănătate au depășit 5 miliarde de lei, în creștere cu 9,2% într-un singur trimestru, din care 12,3 milioane de lei sunt contestate. Cea mai mică valoare rămâne la bugetul asigurărilor de șomaj, singurul aflat în scădere, cu 494 de milioane de lei datorii, din care sub un milion de lei sunt contestate (787.959 de lei)”, arată sursa citată.

În total, datoriile contestate au scăzut cu 28%, de la 1,76 miliarde de lei la 1,26 miliarde de lei și reprezintă acum doar 1,6% din totalul restanțelor.

Bucureștiul concentrează peste 42% din datoriile firmelor la stat

Distribuția pe județe arată aceeași concentrare accentuată în jurul Capitalei. Bucureștiul adună 33,6 miliarde de lei, adică peste 42% din totalul național, sumă generată de 19.489 de firme cu restanțe în T3/2026. Datoriile din Capitală au crescut cu 1,77 miliarde de lei într-un trimestru, ceea ce înseamnă că aproape întreaga creștere de la nivel național provine din București.

La mare distanță urmează județele Ilfov, cu datorii de 6,1 miliarde de lei; Constanța, cu 3,9 miliarde de lei; Timiș, cu 2,8 miliarde de lei; Buzău și Sibiu, fiecare cu peste 2,2 miliarde de lei.

Județul Bihor a înregistrat cea mai mare scădere, de 22%, de la 1,8 miliarde de lei la 1,4 miliarde de lei. La celălalt capăt al clasamentului, Vâlcea, Covasna și Sălaj rămân județele cu cele mai mici datorii acumulate, sub 165 de milioane de lei fiecare.

Construcțiile și comerțul, printre domeniile cu cele mai mari restanțe

Pe domenii de activitate, construcțiile de clădiri rezidențiale și nerezidențiale se mențin pe primul loc, atât ca valoare a datoriilor – 5,08 miliarde de lei în T3/2026 –, cât și ca număr de firme restante, 5.938 în total.

La distanță, comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului totalizează peste 3 miliarde de lei. Cea mai puternică evoluție o au însă alte transporturi terestre de călători, unde datoriile au înregistrat mai mult decât o dublare într-un singur trimestru, de la 1,1 miliarde de lei la 2,5 miliarde de lei, iar numărul firmelor restante a crescut de la 1.048 la 1.190.

Alte domenii cu niveluri ridicate de restanțe sunt: comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu aproape 2,5 miliarde de lei; industria chimică, cu 2,2 miliarde de lei, concentrate la doar 36 de firme; colectarea deșeurilor, cu peste 2 miliarde de lei, în creștere cu 44% față de T2/2026; activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, cu 1,9 miliarde de lei; transportul rutier de mărfuri, cu 1,8 miliarde de lei; construcția de drumuri și căi ferate, cu 1,8 miliarde de lei.

Înființată în 2014, compania RisCo oferă servicii de verificare online, vânzări și monitorizare a firmelor din România, furnizând informații financiare, juridice și despre disciplina plăților companiilor din țară.