Rodriguez a salutat acordul într-un discurs ținut târziu în noapte, calificându-l drept unul „istoric”, care va contribui la relansarea economiei și la creșterea veniturilor guvernului, afirmând că acesta va ajuta la conturarea viitorului țării, potrivit News.ro.

Sâmbătă dimineață, zeci de grupuri pro-guvernamentale se adunaseră în centrul orașului Caracas pentru a protesta față de prezența SUA în Venezuela.

„Acest proiect bilateral pe 25 de ani prevede dezvoltarea a 17 câmpuri petroliere strategice, cu un obiectiv de producție de peste 1,5 milioane de barili pe zi”, a declarat Rodriguez la postul public de televiziune VTV. „Această cifră se referă exclusiv la acordul bilateral dintre Venezuela și Statele Unite”, a precizat ea.

Rodriguez a adăugat că ținta acordului de 1,5 milioane de barili pe zi este doar un obiectiv inițial și că planul mai amplu include, de asemenea, dezvoltarea a opt blocuri petroliere noi, ca parte a unei expansiuni mai largi a sectorului energetic al țării.

Trump a anunțat planurile SUA privind rezervele de petrol ale Venezuelei

Președintele Donald Trump a anunțat vineri planurile Statelor Unite de a prelua controlul parțial asupra vastelor rezerve de petrol ale Venezuelei, mizând pe faptul că acum companiile americane pot contribui la revigorarea industriei energetice aflate în criză a acestei țări sud-americane, oferind în același timp o nouă sursă de țiței care să ajute la scăderea prețurilor la combustibil în SUA.

Trump a oferit puține detalii cu privire la acord, afirmând doar că SUA și-au asigurat controlul majoritar asupra a peste 65 de miliarde de barili din rezervele dovedite de petrol ale Venezuelei printr-un parteneriat cu sectorul privat.

Venezuela deține cele mai mari rezerve confirmate de petrol din lume, dar produce doar aproximativ 1,25 milioane de barili pe zi – mult sub potențialul său – după ani de subinvestiții, gestionare defectuoasă și sancțiuni.

Rodriguez a afirmat că acordul ar putea genera venituri de aproximativ 209 miliarde de dolari pentru statul venezuelean, pe baza unui preț de referință al petrolului de 65 de dolari pe baril, deși a recunoscut că prețurile țițeiului ar putea fluctua.

Ea a precizat că 19 dolari din fiecare baril produs și vândut în cadrul acestui acord vor ajunge direct în Venezuela, oferind un impuls semnificativ veniturilor guvernului.

Venezuela susține că își păstrează „proprietatea și suveranitatea” asupra resurselor

Rodriguez a afirmat că țara își păstrează „proprietatea și suveranitatea” asupra resurselor sale naturale, „în timp ce valorifică capitalul, tehnologia și expertiza operațională pentru a sprijini redresarea unei industrii strategice care a fost grav afectată de sancțiuni”.

Oficialii venezueleni se pregătesc să semneze săptămâna viitoare acorduri prin care se acordă noi drepturi de explorare și producție petrolieră mai multor companii, inclusiv firme americane.

Două surse apropiate negocierilor au declarat vineri că Chevron se numără printre companiile care urmează să finalizeze discuțiile privind tranziția asocierilor lor în participațiune din Venezuela către noul cadru energetic al țării.