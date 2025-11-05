A fost descoperită o nouă boală neurologică extrem de rară. Sunt doar 13 cazuri în lume

Stiri actuale
05-11-2025 | 11:21
cercetatori

O echipă internaţională condusă de oameni de ştiinţă de la Institutul de cercetări biomedicale Bellvitge (Idibell) din L'Hospitalet de Llobregat, în provincia spaniolă Barcelona, a descoperit o nouă afecţiune neurologică extrem de rară.

autor
Sabrina Saghin

Aceasta este cauzată de mutaţii genetice şi afectează în prezent 13 persoane la nivel mondial, transmite miercuri agenţia EFE.

Descoperirea, publicată în American Journal of Human Genetics, a fost posibilă prin secvenţiere genomică şi aplicarea unor noi instrumente de genomică clinică şi algoritmi computaţionali dezvoltaţi de echipa de la Idibell.

„Este un tip de boală care afectează substanţa albă din creier, iar aceşti pacienţi prezintă probleme de deplasare, dificultăţi cognitive, întârzieri de dezvoltare sau dismorfie facială", a explicat pentru EFE Aurora Pujol, şefa departamentului de neurometabolism de la Idibell.

Cercetătorii au identificat mutațiile genetice

Echipa internaţională condusă de Pujol, care este, de asemenea, cercetătoare la Centrul de cercetări biomedicale pentru boli rare (CIBERER), a identificat mutaţii la nivelul genei RPS6KC1 drept cauza unei noi tulburări genetice de neurodezvoltare.

Citește și
Bovine
Alertă sanitar-veterinară, în județul Vaslui. Aproximativ 40.000 de bovine ar putea fi vaccinate în perioada următoare

Mutaţiile au fost detectate la treisprezece persoane din opt familii din întreaga lume, fără legătură între ele.

Un caz al acestei boli extrem de rară corespunde unui pacient tratat la Spitalul Universitar Bellvitge din L'Hospitalet de Llobregat.

Pujol a subliniat că numărul cazurilor va creşte probabil la nivel mondial în următorii ani odată ce comunitatea ştiinţifică a descoperit şi clasificat această boală.

Deşi un potenţial tratament este încă departe de a fi găsit, identificarea afecţiunii „reprezintă un pas major înainte în îmbunătăţirea diagnosticului pacienţilor cu boli rare şi oferă indicii pentru o mai bună înţelegere a funcţiei acestei gene şi a altor secvenţe genetice", a remarcat cercetătoarea.

Boala afectează funcțiile neurologice și motorii

„Diagnosticul este primul pas, iar pentru familii este o uşurare să aibă în sfârşit un nume al bolii", deoarece plecând din acest punct „se pot conecta cu alte familii şi se pot alătura asociaţiilor de pacienţi pentru a se ajuta reciproc şi a-i sprijini şi pe medici - medicii care îi tratează - pentru că aceasta este o muncă în echipă", a declarat Pujol.

Cercetătoarea a explicat că în cadrul aceleiaşi familii pot exista cazuri foarte diferite în ceea ce priveşte simptomele, de la fetuşi care nu se pot dezvolta din cauza malformaţiilor până la persoane care prezintă probleme mai târziu în viaţă.

Manifestările neurologice ale bolii includ un spectru larg de deficienţe neurologice, de la forme congenitale severe incompatibile cu viaţa până la paraplegie spastică (contractură constantă a membrelor inferioare) şi probleme de neurodezvoltare severe sau uşoare. Unii pacienţi pot prezenta doar o tulburare cognitivă sau comportamentală, fără deficienţe motorii.

Cercetarea include colaborări internaționale

În cadrul studiului, oamenii de ştiinţă au observat că majoritatea pacienţilor care suferă de această boală nouă prezintă manifestări clinice comune cu pacienţii cu sindrom Coffin-Lowry.

Sindromul Coffin-Lowry, descris cu ani în urmă, este o tulburare genetică rară cauzată de o mutaţie la nivelul unui alt membru al aceleiaşi familii de gene din care face parte RPS6KC1 (în acest caz, gena RPS6KA3), caracterizată prin anomalii de creştere, dismorfologie şi dizabilitate intelectuală de la grad uşor până la sever.

La această cercetare au colaborat centre de cercetare şi spitale din numeroase ţări (Spania, Statele Unite, Italia, Germania, Regatul Unit, Iran, Finlanda, Estonia, Pakistan şi Turcia).

Sursa: Agerpres

Etichete: cercetatori, boala rara,

Dată publicare: 05-11-2025 11:21

Articol recomandat de sport.ro
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
Citește și...
A murit cel mai bogat om din Marea Britanie: Gopi Hinduja a fondat un adevărat imperiu prin forță de muncă ieftină
Stiri externe
A murit cel mai bogat om din Marea Britanie: Gopi Hinduja a fondat un adevărat imperiu prin forță de muncă ieftină

Miliardarul Gopichand Hinduja, șeful conglomeratului indian Hinduja Group, a murit într-un spital din Londra după o lungă boală, relatează The Financial Times, citând surse.

Alertă sanitar-veterinară, în județul Vaslui. Aproximativ 40.000 de bovine ar putea fi vaccinate în perioada următoare
Stiri actuale
Alertă sanitar-veterinară, în județul Vaslui. Aproximativ 40.000 de bovine ar putea fi vaccinate în perioada următoare

Un nou caz de rabie pune pe jar autoritățile sanitare vasluiene. E al șaptelea animal depistat cu această boală, de la începutul anului.

Epidemie de sifilis în Ungaria. Numărul cazurilor congenitale s-a triplat, numeroși copii au murit
Stiri externe
Epidemie de sifilis în Ungaria. Numărul cazurilor congenitale s-a triplat, numeroși copii au murit

Numărul cazurilor de sifilis congenital din Ungaria s-a triplat, în timp ce numărul cazurilor la adulți s-a dublat, potrivit autorităților. Medicii vorbesc despre o epidemie și spun că ungurii nu iau în serios boala pentru că e ”demodată”.

 

Recomandări
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
Stiri actuale
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani

Emeric Ienei, fostul mare fotbalist și câștigător al Cupei Campionilor Europeni alături de Steaua, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani.

Percheziții la Ministerul Sănătății. Medici suspectați de falsificarea stagiilor de rezidenţiat
Stiri Justitie
Percheziții la Ministerul Sănătății. Medici suspectați de falsificarea stagiilor de rezidenţiat

Procurori și polițiști efectuează miercuri percheziții la Ministerul Sănătății și la locuințele mai multor medici suspectați că și-ar fi făcut specializări doar pe hârtie, la o universitate de profil din Chișinău.

Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații
Stiri externe
Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații

Congresmenii republicani şi democraţi au criticat marţi Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate naţională, inclusiv despre retragerea trupelor din România.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Noiembrie 2025

03:13:43

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28