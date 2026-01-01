Urmările virusului Covid-19. Studiile arată modificări cerebrale

Stiri Sanatate
01-01-2026 | 16:53
oameni pe strada, masti, covid
Shutterstock

Covid-19 este cunoscută mai ales ca o afecţiune respiratorie, dar datele acumulate sugerează că poate avea efecte care se văd şi în afara plămânilor.

autor
Sabrina Saghin

Un studiu bazat pe imagistică cerebrală arată că, după infecţie, pot rămâne schimbări măsurabile în creier, chiar şi la persoane care se consideră complet recuperate.

Boala Covid-19 afectează mai mult decât plămânii, iar un studiu indică faptul că, şi după recuperare, pot exista modificări detectabile la nivelul creierului, cu posibile consecinţe neurologice pe termen lung, dincolo de faza acută a bolii.

Virusul afectează și creierul

Într-o cercetare recentă, o echipă de la Centrul Naţional pentru Neuroimunologie şi Boli Emergente (National Centre for Neuroimmunology and Emerging Disease - NCNED), din cadrul Universităţii Griffith, din Australia, a folosit tehnici avansate de RMN (rezonanţă magnetică) pentru a evalua sănătatea creierului la persoane care avuseseră Covid-19 şi a comparat rezultatele cu cele ale unor persoane care nu au fost infectate cu virusul care provoacă boala.

Rezultatele au arătat semne clare că o infecţie anterioară cu SARS-CoV-2 poate lăsa schimbări detectabile în creier chiar şi atunci când participanţii nu raportează simptome în desfăşurare, ceea ce sugerează că efectele virusului pot continua să existe după vindecare, fără semne evidente.

Citește și
COVID copii
Mai multe cazuri de Covid la copii în București decât de gripă. Au fost internați chiar și bebeluși infectați. Noi simptome

RMN-ul arată modificări persistente

Echipa a utilizat tehnici de imagistică multimodală pentru a examina atât substanţa cenuşie, cât şi substanţa albă, regiuni importante pentru memorie, funcţii cognitive şi sănătatea generală a creierului, şi a găsit diferenţe clare între toate grupurile de participanţi.

Potrivit autorului principal, dr. Kiran Thapaliya, analiza RMN a evidențiat modificări importante ale substanţelor chimice din creier, ale intensităţii semnalului RMN şi ale structurii ţesutului cerebral, nu doar la persoanele cu Covid de lungă durată, ci şi la cele care se considerau complet recuperate.

Cercetarea a raportat, de asemenea, că ţesutul cerebral modificat a fost asociat cu severitatea simptomelor la persoanele cu sindrom post-Covid, ceea ce, în cadrul acestui studiu, susţine ideea unor efecte persistente asupra sănătăţii creierului.

Studiile ridică semne de întrebare

Cercetări anterioare au arătat că virusul care provoacă Covid-19 persistă în creier şi dereglează activitatea neuronilor, şi că ar putea genera modificări similare bolii Alzheimer în creier şi în retină.

Autorii notează că noile rezultate oferă informaţii suplimentare importante despre modul în care SARS-CoV-2 poate afecta sistemul nervos central şi pot ajuta la înţelegerea problemelor cognitive, precum dificultăţile de memorie şi concentrare, raportate atât la scurt timp după infecţie, cât şi la luni sau chiar ani după aceea.

Cercetarea a fost publicată în numărul din decembrie al revistei Brain, Behavior, & Immunity – Health.

Sursa: News.ro

Etichete: vaccin covid-19, covid,

Dată publicare: 01-01-2026 16:53

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Continuă să se moară de Covid în România. Câți oameni au decedat răpuși de virus în ultima săptămână
Stiri Sanatate
Continuă să se moară de Covid în România. Câți oameni au decedat răpuși de virus în ultima săptămână

Un număr de 764 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în perioada 20-26 octombrie, în scădere cu 65,6% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Mai multe cazuri de Covid la copii în București decât de gripă. Au fost internați chiar și bebeluși infectați. Noi simptome
Stiri Sanatate
Mai multe cazuri de Covid la copii în București decât de gripă. Au fost internați chiar și bebeluși infectați. Noi simptome

Cazurile de COVID la copii înregistrate în Spitalul ”Victor Gomoiu” în ultimele două luni sunt mai numeroase decât cele de gripă, afirmă medicul infecţionist Claudina Cobzariu.

 

Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid-19 și vaccinul antigripal în cel de-al doilea control medical al anului
Stiri externe
Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid-19 și vaccinul antigripal în cel de-al doilea control medical al anului

Președintele Donald Trump a primit vaccinul împotriva Covid și vaccinul antigripal în timpul vizitei sale la Centrul Medical Walter Reed de vineri, a anunțat medicul său într-o notă publicată de Casa Albă.

Recomandări
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru
Stiri actuale
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.

Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion
Stiri externe
Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion

Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, că "zeci de persoane au murit" în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans-Montana.

Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea
Stiri Economice
Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea

Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiilor interne, rămânând doar câteva ţări membre UE care nu au adoptat încă moneda unică. România nu poate face acest pas din cauza finanțelor publice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28