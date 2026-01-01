Urmările virusului Covid-19. Studiile arată modificări cerebrale

Covid-19 este cunoscută mai ales ca o afecţiune respiratorie, dar datele acumulate sugerează că poate avea efecte care se văd şi în afara plămânilor.

Un studiu bazat pe imagistică cerebrală arată că, după infecţie, pot rămâne schimbări măsurabile în creier, chiar şi la persoane care se consideră complet recuperate.

Boala Covid-19 afectează mai mult decât plămânii, iar un studiu indică faptul că, şi după recuperare, pot exista modificări detectabile la nivelul creierului, cu posibile consecinţe neurologice pe termen lung, dincolo de faza acută a bolii.

Virusul afectează și creierul

Într-o cercetare recentă, o echipă de la Centrul Naţional pentru Neuroimunologie şi Boli Emergente (National Centre for Neuroimmunology and Emerging Disease - NCNED), din cadrul Universităţii Griffith, din Australia, a folosit tehnici avansate de RMN (rezonanţă magnetică) pentru a evalua sănătatea creierului la persoane care avuseseră Covid-19 şi a comparat rezultatele cu cele ale unor persoane care nu au fost infectate cu virusul care provoacă boala.

Rezultatele au arătat semne clare că o infecţie anterioară cu SARS-CoV-2 poate lăsa schimbări detectabile în creier chiar şi atunci când participanţii nu raportează simptome în desfăşurare, ceea ce sugerează că efectele virusului pot continua să existe după vindecare, fără semne evidente.

RMN-ul arată modificări persistente

Echipa a utilizat tehnici de imagistică multimodală pentru a examina atât substanţa cenuşie, cât şi substanţa albă, regiuni importante pentru memorie, funcţii cognitive şi sănătatea generală a creierului, şi a găsit diferenţe clare între toate grupurile de participanţi.

Potrivit autorului principal, dr. Kiran Thapaliya, analiza RMN a evidențiat modificări importante ale substanţelor chimice din creier, ale intensităţii semnalului RMN şi ale structurii ţesutului cerebral, nu doar la persoanele cu Covid de lungă durată, ci şi la cele care se considerau complet recuperate.

Cercetarea a raportat, de asemenea, că ţesutul cerebral modificat a fost asociat cu severitatea simptomelor la persoanele cu sindrom post-Covid, ceea ce, în cadrul acestui studiu, susţine ideea unor efecte persistente asupra sănătăţii creierului.

Studiile ridică semne de întrebare

Cercetări anterioare au arătat că virusul care provoacă Covid-19 persistă în creier şi dereglează activitatea neuronilor, şi că ar putea genera modificări similare bolii Alzheimer în creier şi în retină.

Autorii notează că noile rezultate oferă informaţii suplimentare importante despre modul în care SARS-CoV-2 poate afecta sistemul nervos central şi pot ajuta la înţelegerea problemelor cognitive, precum dificultăţile de memorie şi concentrare, raportate atât la scurt timp după infecţie, cât şi la luni sau chiar ani după aceea.

Cercetarea a fost publicată în numărul din decembrie al revistei Brain, Behavior, & Immunity – Health.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













