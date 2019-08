Motivul pentru care un bărbat nu a mai vorbit cu familia de 4 ani. „Mă scoate din minți!”

Derrol Murphy, în vârstă de 41 de ani, suferă de misofonie, o afecțiune rară care-i face pe oameni să se panicheze sau să se enerveze atunci când aud anumite sunete, notează Mirror.

Derrol nu și-a mai văzut familia de patru ani, pentru că nu suportă să-i audă mestecând, a plecat în fugă de la mai multe întâlniri din același motiv și s-a certat cu mai mulți colegi, care aveau obiceiul să se joace cu pixurile la muncă.

Cu toate acestea, el a reușit să-și găsească dragostea. Are o relație cu un coleg de serviciu, în vârstă de 41 de ani. Kurt știe de afecțiunea lui Derrol și are grijă să nu-l derajeze. Chiar a gândit un sistem prin care îl avertizează de câte ori e nevoit să facă gălăgie.

Man enraged by sound of chewing hasn’t spoken to family for four years https://t.co/CSfQiKfbMl pic.twitter.com/L0RIXsIUzM