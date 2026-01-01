Un medicament împotriva răului de mișcare a fost autorizat în SUA. Cum acționează pilula

Stiri Sanatate
01-01-2026 | 12:22
Medicament
Getty Images

Un medicamentul pentru prevenirea vărsăturilor induse de kinetoză (rău de mişcare) a fost autorizat Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA, devenind primul tratament pentru această afecţiune aprobat în ultimii 40 de ani, potrivit Reuters.

autor
Claudia Alionescu

Vărsăturile induse de răul de mişcare reprezintă un răspuns declanşat de semnale contradictorii între ochi, urechea internă şi senzorii corpului, în timpul unor activităţi precum navigarea cu barca, condusul sau zborul.

Decizia de autorizare s-a bazat pe rezultatele a două studii clinice de fază avansată, care au înrolat 681 de pacienţi, în care medicamentul tradipitant a redus semnificativ vărsăturile.

Cum acționează medicamentul

Acesta acţionează prin blocarea unui receptor din creier asociat cu greaţa şi vărsăturile.

În prezent există şi alte tratamente autorizate pentru prevenirea simptomelor induse de răul de mişcare.

Citește și
Medicamente
Noi tratamente împotriva Alzheimer: UE a autorizat un medicament promițător, dar cu efecte secundare grave posibile

Compania Vanda a cumpărat drepturile asupra tradipitant de la grupul Eli Lilly în 2012 şi a testat medicamentul pentru mai multe utilizări, inclusiv răul de mişcare, o afecţiune gastrică (gastropareză) şi greaţa provocată de anumite medicamente pentru diabet.

Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, rau de miscare, medicament,

Dată publicare: 01-01-2026 12:22

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Tratament revoluționar pentru Alzheimer, aprobat în Germania. Ce îl face eficient față de altele
Stiri Sanatate
Tratament revoluționar pentru Alzheimer, aprobat în Germania. Ce îl face eficient față de altele

Bolnavii de Alzheimer au o speranță în plus: Germania a aprobat un nou medicament, care promite să încetinească evoluția bolii.

Noi tratamente împotriva Alzheimer: UE a autorizat un medicament promițător, dar cu efecte secundare grave posibile
Stiri Sanatate
Noi tratamente împotriva Alzheimer: UE a autorizat un medicament promițător, dar cu efecte secundare grave posibile

Uniunea Europeană a aprobat joi, cu anumite condiţii importante, medicamentul Kisunla al companiei farmaceutice Eli Lilly, care face parte dintr-o nouă generaţie de tratamente împotriva maladiei Alzheimer, informează AFP.

Studiu: Un medicament utilizat frecvent pentru diabet ar putea avea şi efecte anti-îmbătrânire
Stiri Stiinta
Studiu: Un medicament utilizat frecvent pentru diabet ar putea avea şi efecte anti-îmbătrânire

Un medicament utilizat în mod obişnuit pentru tratarea diabetului zaharat de tip 2 ar putea avea şi efecte anti-îmbătrânire, potrivit unui studiu recent realizat în China.

Recomandări
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru
Stiri actuale
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.

Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă
Stiri actuale
Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă

Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi

Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit.

Top citite
1 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
2 roșu de revelion
Shutterstock
Stiri Diverse
De ce se poartă roșu de Revelion. Tradiții și superstiții în noaptea dintre ani
3 mersul cu capra
INQUAM PHOTOS / CATALIN URDOI
Stiri Diverse
Când se merge cu Capra. Versuri complete și care este semnificația acestui obicei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28