Bogdan Mandita, în vârstă de 40 de ani, a fost prins în 2023, în timpul unui control rutier al poliției, având asupra sa 14 „pungi mari” cu canabis, drog încadrat în categoria B în legislația britanică. El a fost condamnat la șapte luni de închisoare, potrivit DailyMail.

Judecătorul care a pronunțat sentința a estimat că drogurile confiscate valorau până la 98.000 de lire sterline și a sugerat că această valoare demonstra că românul avea un rol „semnificativ” într-o rețea infracțională mai amplă.

Mandita a primit un ordin de deportare, pe care l-a contestat invocând drepturile omului, întrucât are o soție și doi copii.

Contestația sa a fost admisă de un judecător al Tribunalului de Primă Instanță pentru Imigrație, care a considerat că infracțiunea comisă nu a produs suficiente prejudicii pentru a prevala asupra dreptului său la viață de familie, garantat de articolul 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Ministerul britanic de Interne a contestat această decizie, însă Mandita a obținut din nou câștig de cauză. Un judecător superior al Tribunalului pentru imigrație din Londra a menținut hotărârea instanței inferioare, care împiedică deportarea sa.

Judecătoarea Therese Kamara a consemnat în decizia sa: „Pronunțarea hotărârii Tribunalului de Primă Instanță nu a implicat nicio eroare de drept. Decizia rămâne în vigoare.”

Tribunalul de Primă Instanță a aflat că Mandita ajunsese în Marea Britanie din România și obținuse, în septembrie 2019, dreptul de ședere pentru o perioadă de cinci ani, în cadrul programului european de stabilire a statutului rezidenților (EU Settlement Scheme).

El a fost condamnat pentru trafic de canabis în mai 2023 și a primit ordinul de deportare la trei zile după pronunțarea sentinței.

Judecătorul Tribunalului de Primă Instanță a anulat însă ordinul, concluzionând că românul nu fusese condamnat pentru o infracțiune care „a provocat prejudicii grave” și, prin urmare, nu îndeplinea definiția legală necesară pentru a fi considerat „infractor străin”.

Judecător: Substanțele interzise traficate de român nu au provocat „niciun prejudiciu concret”

Judecătorul a apreciat că, în timp ce traficul de droguri din categoria A provoacă „prejudicii societății”, același lucru nu se poate afirma, în mod automat, despre traficul de droguri din categoria B.

Analizând contestația Ministerului de Interne, judecătoarea Therese Kamara a considerat că această evaluare era „posibil incorectă”. Ea a stabilit că ministerul nu a reușit să identifice niciun „prejudiciu concret” provocat de activitatea de trafic de canabis a lui Mandita.

„Sarcina de a demonstra ce prejudicii au fost provocate de infracțiunile comise de apelant îi revine pârâtului, iar această sarcină nu a fost îndeplinită”, a scris judecătoarea în hotărâre.

Ea a adăugat că „nu a fost stabilită nicio legătură între infracțiune și vreun prejudiciu direct” adus unei persoane.

Judecătoarea Kamara a remarcat că Mandita deține un apartament în România, în care și-ar putea muta familia.

Cu toate acestea, ea a concluzionat că mutarea în România ar reprezenta în continuare o ingerință în viața de familie a acestuia și ar fi, prin urmare, „disproporționată”.