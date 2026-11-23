Forțele ucrainene au lovit, de asemenea, și o navă de transport rusească în aceeași zonă, relatează Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Zelenski, în atacul asupra corvetei ruseşti au fost folosite şapte drone maritime fabricate în Ucraina.

În acelaşi atac, a adăugat el, a fost lovit cargoul rusesc "MV Angara", navă despre care Zelenski susţine că era folosită de Rusia pentru a transporta arme.

El a mai susţinut că, odată cu corveta, a fost distrus şi un elicopter de luptă rusesc de tipul Ka-27.

„Totul s-a întâmplat în largul coastelor libiene. Soldaţii noştri au desfăşurat şapte drone maritime de fabricaţie ucraineană. În pofida tuturor încercărilor inamicului de a le contracara, corveta rusească Merkury a fost scufundată”, a scris Zelenski pe reţeaua socială X.

„A doua ţintă a noastră a fost cargoul rusesc MV Angara, pe care inamicul îl folosea pentru a transporta arme. Rezultat: lovit", a adăugat el.

„Continuăm operaţiunile în apele desemnate", a mai scris Zelenski în acelaşi mesaj.

Autorităţile din estul Libiei au semnalat duminică atacuri asupra a două nave în zona portuară şi în largul oraşului Benghazi, fără să fie clar în acel moment autorul atacurilor, dar suspiciunile s-au îndreptat de la început spre Ucraina.

ONU a cerut luni o anchetă în urma atacurilor asupra acestor nave şi a cerut respectarea suveranităţii Libiei.

La începutul lunii martie, tot în largul acestei ţări din nordul Africii, drone maritime ucrainene au lovit o navă rusească transportatoare de gaze naturale lichefiate (GNL).