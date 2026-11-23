Noi reguli care afectează toate companiile din România ce desfăşoară tranzacţii cu entităţile afiliate (prestări de servicii, livrări de bunuri sau mărfuri, împrumuturi între firme, mărci licenţiate ori transferuri de active) vor intra în vigoare de anul viitor prin Ordinul ANAF 828/2026, care l-a modificat substanţial pe cel vechi (442/2016), scrie Agerpres.

Potrivit unei analize, regulile noii reglementări se aplică pentru toate tranzacţiile desfăşurate începând cu 1 ianuarie 2026, iar procedurile care se vor aplica din 2027 vor porni conform noilor prevederi. Aşadar, antreprenorii trebuie să fie foarte atenţi când fac dosarul preţurilor de transfer, avertizează specialiştii.

„Conform noului ordin avem obligaţia de a inventaria separat tranzacţiile, nu ca până acum, global. Astfel, mai multe firme vor trebui să documenteze tranzacţiile", a explicat Cosmin Dumitraşcu, antreprenor, expert contabil, fondator ABS Group România.

Din punct de vedere al complexităţii punctelor de analiză, sunt cerinţe noi menite să complice, consideră expertul contabil.

Astfel, se vor avea în vedere: detaliere pe scurt cu privire la companie, cum ar fi gradul de afiliere şi natura tranzacţiilor dintre ele - servicii, împrumuturi, chirii etc.; rolul în cadrul grupului; dovezi concrete asupra preţurilor practicate în cadrul tranzacţiilor; evoluţia ultimilor 3 ani asupra tranzacţiilor; o declaraţie pe proprie răspundere prin care se confirmă corectitudinea celor din dosar; confidenţialitatea datelor din dosar întrucât trebuie evidenţiat clar care informaţii sunt secrete comerciale, tocmai pentru a nu fi utilizate de către organele fiscale în alt context; raportul de audit (la cerere, dacă este cazul).

La contribuabilii mici şi mijlocii, pragul pentru prestările de servicii a rămas la 50.000 euro, la împrumuturile cu dobândă a urcat la 100.000 euro (de la 50.000 euro), iar la activele necorporale / redevenţe a rămas la 150.000 euro, precum şi la cele corporale la 200.000 euro.

Și marii contribuabili sunt afectați

Dosarul preţurilor de transfer pentru micii contribuabili se va întocmi doar la solicitarea expresă a organelor fiscale de control, dar s-a modificat termenul de prezentare a acestuia la 30-60 zile lucrătoare, în condiţiile în care anterior erau zile calendaristice. Există şi posibilitatea solicitării de prelungire o singură dată cu maxim 30 de zile lucrătoare.

Marii contribuabili sunt afectaţi şi ei, susţin specialiştii. Aceştia vor depune obligatoriu anual dosarul preţurilor.

„Conform vechiului ordin doar se pregătea, însă nu exista obligaţia depunerii la organele fiscale. Aceasta survenea doar la un eventual control şi doar la cerere. Acum va trebui depus obligatoriu. Depunerea se va realiza prin SPV, în termen de 30 de zile lucrătoare, de la termenul legal de depunere a declaraţiei aferente impozitului pe profit. Nu mai există opţiunea de 'aşteptare a venirii controlului', a mai afirmat Cosmin Dumitraşcu.

În caz de neconformare din proprie iniţiativă pentru depunere, la control vor avea doar cinci zile la dispoziţie.

Există, însă, un singur prag modificat, respectiv cel privind prestările de servicii, de la 250.000 euro la 100.000 euro.

„După cum se poate observa, asistăm la noi reguli, mult mai stricte decât cele precedente. Dacă până acum trebuia să prezentăm la cerere (pentru marii contribuabili), acum va trebui ca firmele mari să îl depună obligatoriu. Inventarierea tranzacţiilor cu afiliaţii este de luat în calcul pentru toate tipurile de companii, indiferent de mărimea acestora, întrucât nu doar cei Mari sunt vizaţi, ci şi cei mijlocii, respectiv mici. Toate tranzacţiile intragrup trebuie justificate pentru a nu exista eventuale repercusiuni pe viitor. Totuşi, marea neplăcere a dosarului preţurilor de transfer o reprezintă costul acestui dosar, care uneori poate ajunge la valori considerabile", a explicat expertul contabil.

Totuşi, spune Cosmin Dumitraşcu, companiile care lucrează corect nu au niciun motiv de îngrijorare, întrucât se doreşte doar eliminarea optimizărilor agresive cu privire la preţurile practicate în cadrul grupului, în funcţie de nevoile la un moment dat.

Potrivit acestuia, pentru companiile care aplică sistemul de TVA la încasare (plafon 5.000.000 până la final de 2026, 5.500.000 începând cu 2027), atunci când emit factura către un afiliat cu TVA au obligaţia colectării TVA, chiar dacă nu au încasat factura. Regula generală de colectare a TVA doar în momentul încasării nu se aplică şi în relaţia cu afiliaţii.