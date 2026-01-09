Un „munte” de gunoaie s-a prăbușit într-un oraș din Filipine, 100 de oameni au fost îngropați de vii | FOTO & VIDEO

Cel puțin doi oameni au murit, iar alții 36 au fost dați dispăruți după ce un ”munte” de gunoi s-a prăbușit peste un oraș cu aproape un milion de locuitori din Filipine. Potrivit autorităților, circa 100 de persoane au fost îngropate de vii.

Cel puţin două persoane au murit, iar alte 36 au fost date dispărute în urma unei surpări a unui ”munte” de gunoi, într-o groapă de gunoi privată, anunţă vineri primăria oraşului Cebu, în centrul Filipinelor, unde a avut loc drama, relatează AFP.

Search and rescue operations continue after massive landfill collapses in Cebu City, Philippines Thursday, killing 1 person and leaving 38 others missing; 12 additional workers hospitalized. pic.twitter.com/IneTNmlyuX — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 9, 2026

”Potrivit ultimei actualizări, 36 de persoane sunt acum dispărute — 31 de la Prime Waste și 5 de la subcontractant, iar două (2) sunt confirmate decedate.

Corpul recent recuperat la ora 16:45 era un inginer subcontract al Prime Waste, în vârstă de 25 de ani. Salvatorii noștri continuă eforturile puternice și neobosite de a-i găsi și ajuta pe toți cei afectați, cu operațiuni atente și prioritate constantă de siguranță”, a anunţat pe Facebook primarul oraşului cu aproape un milion de locuitori, Nestor Archival.

”Operaţiuni de căutare, salvare şi extragere continuă, cu susţinerea mai multor agenţii, pe teren”, a anunţat el.

Aproximativ 100 de oameni au fost îngropați de vii de ”muntele” de gunoi

Aproximativ 100 de gunoieri au fost îngropaţi, joi după-amiaza, după ce un ”munte” de gunoaie s-a surpat peste ei, la groapa de gunoi Binaliw, o instalaţie privată la Cebu.

”Nu ştim ce a cauzat surparea. Nu ploua”, a anunţat o membră a personalului civil al Departamentului Poliţiei Primăriei din Consolacion, Marge Parcotello, o localitate care se învecinează cu groapa de gunoi.

”Multe victime sunt originare din această municipalitate”, a declarat ea.

