Un „munte” de gunoaie s-a prăbușit într-un oraș din Filipine, 100 de oameni au fost îngropați de vii | FOTO & VIDEO

Stiri externe
09-01-2026 | 13:17
gunoi filipine
Facebook/ Nestor Archival

Cel puțin doi oameni au murit, iar alții 36 au fost dați dispăruți după ce un ”munte” de gunoi s-a prăbușit peste un oraș cu aproape un milion de locuitori din Filipine. Potrivit autorităților, circa 100 de persoane au fost îngropate de vii.

autor
Cristian Anton

Cel puţin două persoane au murit, iar alte 36 au fost date dispărute în urma unei surpări a unui ”munte” de gunoi, într-o groapă de gunoi privată, anunţă vineri primăria oraşului Cebu, în centrul Filipinelor, unde a avut loc drama, relatează AFP.

Potrivit ultimei actualizări, 36 de persoane sunt acum dispărute — 31 de la Prime Waste și 5 de la subcontractant, iar două (2) sunt confirmate decedate.

Citește și
munte de gunoi uk
Groapă de gunoi de peste 150 de metri lungime, în Marea Britanie. Curățarea va costa 25 mil. lire sterline
Corpul recent recuperat la ora 16:45 era un inginer subcontract al Prime Waste, în vârstă de 25 de ani. Salvatorii noștri continuă eforturile puternice și neobosite de a-i găsi și ajuta pe toți cei afectați, cu operațiuni atente și prioritate constantă de siguranță”, a anunţat pe Facebook primarul oraşului cu aproape un milion de locuitori, Nestor Archival.

Operaţiuni de căutare, salvare şi extragere continuă, cu susţinerea mai multor agenţii, pe teren”, a anunţat el.

Aproximativ 100 de oameni au fost îngropați de vii de ”muntele” de gunoi

Aproximativ 100 de gunoieri au fost îngropaţi, joi după-amiaza, după ce un ”munte” de gunoaie s-a surpat peste ei, la groapa de gunoi Binaliw, o instalaţie privată la Cebu.

Nu ştim ce a cauzat surparea. Nu ploua”, a anunţat o membră a personalului civil al Departamentului Poliţiei Primăriei din Consolacion, Marge Parcotello, o localitate care se învecinează cu groapa de gunoi.

Multe victime sunt originare din această municipalitate”, a declarat ea.

Dronele Gărzii de Mediu au surprins un buldozer care îngropa gunoaie în Bihor. Primarul: „Asta am făcut și până acum”

Sursa: News.ro, StirilePROTV

Etichete: prabusire, munte, morti, oras, raniti, Filipine, gunoi, operatiuni de salvare,

Dată publicare: 09-01-2026 12:37

Citește și...
